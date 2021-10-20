美聯邦通信委員會專員呼籲將大疆創新列入管制清單

美國聯邦通信委員會（FCC）共和黨籍專員卡爾（Brendan Carr）10月20日表示，他希望該委員會開始對中國大疆創新科技公司（DJI）採取新的限制措施。他稱，“大疆創新無人機收集了大量的敏感數據，從美國關鍵基礎設施的圖像到感應體溫和心率。我們負擔不起一個空中版的華為。”

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大疆創新是世界上最大的無人機製造商，其佔據了超過50%的美國無人機市場。卡爾的聲明稱，“將大疆創新列入管制清單將禁止聯邦普遍服務基金（USF）資金被用於購買其設備。美國聯邦通信委員會還正在進行一項程序，審查是否繼續批准被列入管制清單的實體的設備在美國使用，而不管是否涉及聯邦資金。華為和其他四家公司已經被列入管制清單，因為它們被認定構成了不可接受的安全風險。”據悉，美國聯邦通信委員會3月份依據《2019年安全和可信通信網絡法》將華為、中興、海能達通信、杭州海康威視和浙江大華這五家中國公司列為美國國家安全的威脅，並將它們列入管制清單。

卡爾稱，“大疆創新無人機和這些系統上的監控技術正在收集大量的敏感數據--從關鍵基礎設施的高分辨率圖像到面部識別技術和可以測量個人體溫和心率的遠程傳感器。”聲明稱，“安全研究人員還發現，大大疆創新的軟件應用程序從運營商的智能手機上收集了大量的個人信息，這些信息可能被北京方面利用。 事實上，一位前五角大樓官員表示，‘我們知道很多信息都是從大疆創新無人機’傳回中國的。”

卡爾稱，“鑒於中國的《國家情報法》賦予中國政府強迫大疆創新協助其進行間諜活動的權力，大疆創新收集大量敏感數據的做法尤其令人不安”。聲明稱，“事實上，商務部去年將大疆創新列入其實體名單，理由是大疆創新在共產主義中國監視和虐待新疆維吾爾人的過程中扮演了重要角色。除了這些信息之外，還有各州和地方公共安全和執法機構廣泛使用大疆創新無人機，以及美國特勤局和聯邦調查局最近購買大疆創新無人機的新聞報道，顯然需要對潛在的國家安全威脅迅速採取行動。”

據路透社報導，美國商務部去年12月將大疆創新增列入美國《出口管制條例》實體清單。美國內政部2020年1月說，暫停大約800架中國生產的無人機的飛行，並已經暫停內政部對此類無人機的增購。美國國土安全部2019年5月警告美國公司注意中國製造無人機對公司數據構成的危險。卡爾指出，美國聯邦通信委員會同國家安全機構的磋商“也應該考慮是否有值得更嚴格檢查的額外實體。”