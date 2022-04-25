太空探索:毛里求斯有遠大夢想
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印度洋中的島國毛里求斯(Maurice也被譯作模里西斯)，儘管距非洲第一大島馬達加斯加大約800公里，與非洲大陸東岸的距離超過2000公里，但在地理上仍被認為是東非國家之一。它在2021年6月曾通過由埃隆·馬斯克(Elon Musk)創立的太空探索技術公司Space X，和國際太空站(ISS/SSI-Station Spatiale Internationale)，成功地把一顆納米衛星(nanosatellite)送入低地軌道（或近地軌道）。如今，則是想要自行研發更大的衛星。這是本台RFI法語«非洲報導»專欄(Chronique Reportage Afrique)近日關注的話題之一。
本台RFI法文網2022年04月22日星期五在«非洲報導»專欄（Chronique Reportage Afrique）刊出通訊員阿卜杜拉（Abdoollah Earally）發自毛里求斯首都路易港(Port-Louis)的一篇實地採訪報道。毛里求斯的第一顆衛星MIR-SAT1已於一周前在太空中壽終正寢。這顆納米衛星在升空進入軌道9個月後，按照設計停止發送信號。這次探險引人入勝，這不僅是對該國的科研人員和工程師而言，對業餘無線電愛好者與中學生也如此。
這篇採訪實地採訪報導的法文標題為：[Espace: après l'aventure MIR-SAT1, Maurice rêve en grand]。中文可譯作：[太空：MIR-SAT1歷險後，毛里求斯夢想遠大]。下面是簡介，予以分享。
毛里求斯教學生追蹤衛星信號 -
據本台法廣RFI通訊員在這篇專欄報導中的描述，在毛里求斯現已升格為學院的Forest Side國立女中的樓頂，學生們在重新認識為接收納米衛星MIR-SAT1信號所安置的天線。為了追蹤這顆納米衛星，在一個海拔410米的地區，這裡是起點。一名受訪者表示，這個天線由三個部分組成，其中包括超高頻(UHF-Ultra Haute Fréquence)和甚高頻(VHF-Très Haute Fréquence)。第三部分一個盒子連接着一台電腦。他們的老師解釋說，捕捉信號所需的設備十分簡易。
毛里求斯教捕捉美國衛星信號 -
在地面的教室里，另需的設備還有：兩台電腦和另一個裝着電子模塊的盒子。學生們在玩弄的，不僅只是捕捉MIR-SAT1納米衛星的路徑，還有其它信號，比如美國海洋和大氣觀測局（NOAA-National Oceanic and Atmospheric Administration）所用衛星的特殊信號。
毛里求斯納米衛星按設計解體 -
MIR-SAT1納米衛星的地面接收站位於距離毛里求斯首都路易港不遠的Ebène。這個接收站里的一名航空航天工程師在星期三（2022年04月20日）接受本台法廣RFI通訊員採訪時痛心地說，這顆納米衛星已不再發送信號。它離開了其軌道，進入到地球大氣層，解體了。但這一切如同預期，因為，納米衛星的生命有限。
毛里求斯有了衛星地面接收站 -
毛里求斯的天空探險並沒有隨着MIR-SAT1的解體而終結。航空航天工程師表示，有了這個地面衛星接收站，毛里求斯正在與友好國家合作，捕捉其它衛星的數據。因為，印度洋中的這一地區存在空洞，毛里求斯的地面接收站彌補了衛星運營商的不足。
毛里求斯太空發展隨迪拜模式 -
通過這一項目，毛里求斯獲得了衛星運作領域的部分知識。該國研究機構負責人親自主導這一計畫。他表示，毛里求斯參照迪拜（Dubaï）穆罕默德·本·拉希德航天中心（centre spatial Mohammed Bin Rashid）的路徑，正在研發類似12U這樣的更大衛星。
本台法廣RFI通訊員在其發自路易港的這集«非洲報導»專欄（Chronique Reportage Afrique）中指出，一旦有了12U這麼大的衛星，毛里求斯希望改善其天氣預測，並加強對其海疆的監控。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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