太空探索:毛里求斯有遠大夢想

法廣RFI採訪 / 非洲報導

印度洋中的島國毛里求斯(Maurice也被譯作模里西斯)，儘管距非洲第一大島馬達加斯加大約800公里，與非洲大陸東岸的距離超過2000公里，但在地理上仍被認為是東非國家之一。它在2021年6月曾通過由埃隆·馬斯克(Elon Musk)創立的太空探索技術公司Space X，和國際太空站(ISS/SSI-Station Spatiale Internationale)，成功地把一顆納米衛星(nanosatellite)送入低地軌道（或近地軌道）。如今，則是想要自行研發更大的衛星。這是本台RFI法語«非洲報導»專欄(Chronique Reportage Afrique)近日關注的話題之一。

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本台RFI法文網2022年04月22日星期五在«非洲報導»專欄（Chronique Reportage Afrique）刊出通訊員阿卜杜拉（Abdoollah Earally）發自毛里求斯首都路易港(Port-Louis)的一篇實地採訪報道。毛里求斯的第一顆衛星MIR-SAT1已於一周前在太空中壽終正寢。這顆納米衛星在升空進入軌道9個月後，按照設計停止發送信號。這次探險引人入勝，這不僅是對該國的科研人員和工程師而言，對業餘無線電愛好者與中學生也如此。

RFI Image / Espace: après l'aventure MIR-SAT1, Maurice rêve en grand. Ici, les élèves de la Forest Side Academy ont suivi le Mir-Sat1 pendant 9 mois. (illustration) © RFI/Abdoollah EARALLY

這篇採訪實地採訪報導的法文標題為：[Espace: après l'aventure MIR-SAT1, Maurice rêve en grand]。中文可譯作：[太空：MIR-SAT1歷險後，毛里求斯夢想遠大]。下面是簡介，予以分享。

毛里求斯教學生追蹤衛星信號 -

據本台法廣RFI通訊員在這篇專欄報導中的描述，在毛里求斯現已升格為學院的Forest Side國立女中的樓頂，學生們在重新認識為接收納米衛星MIR-SAT1信號所安置的天線。為了追蹤這顆納米衛星，在一個海拔410米的地區，這裡是起點。一名受訪者表示，這個天線由三個部分組成，其中包括超高頻(UHF-Ultra Haute Fréquence)和甚高頻(VHF-Très Haute Fréquence)。第三部分一個盒子連接着一台電腦。他們的老師解釋說，捕捉信號所需的設備十分簡易。

毛里求斯教捕捉美國衛星信號 -

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法廣«非洲報導»專欄 © RFI

在地面的教室里，另需的設備還有：兩台電腦和另一個裝着電子模塊的盒子。學生們在玩弄的，不僅只是捕捉MIR-SAT1納米衛星的路徑，還有其它信號，比如美國海洋和大氣觀測局（NOAA-National Oceanic and Atmospheric Administration）所用衛星的特殊信號。

毛里求斯納米衛星按設計解體 -

MIR-SAT1納米衛星的地面接收站位於距離毛里求斯首都路易港不遠的Ebène。這個接收站里的一名航空航天工程師在星期三（2022年04月20日）接受本台法廣RFI通訊員採訪時痛心地說，這顆納米衛星已不再發送信號。它離開了其軌道，進入到地球大氣層，解體了。但這一切如同預期，因為，納米衛星的生命有限。

毛里求斯有了衛星地面接收站 -

RFI Image Archive / Maurice : il y a un vide dans cette partie de l’océan Indien, les opérateurs de satellite ne peuvent pas capter des données dans cette partie. Ici, l'Ile Maurice, les Seychelles, les Comores, Madagascar et la Réunion ont créé l'association des «Iles Vanille». (illustration) Wikimedia Commons / RFI Image Archive

毛里求斯的天空探險並沒有隨着MIR-SAT1的解體而終結。航空航天工程師表示，有了這個地面衛星接收站，毛里求斯正在與友好國家合作，捕捉其它衛星的數據。因為，印度洋中的這一地區存在空洞，毛里求斯的地面接收站彌補了衛星運營商的不足。

毛里求斯太空發展隨迪拜模式 -

通過這一項目，毛里求斯獲得了衛星運作領域的部分知識。該國研究機構負責人親自主導這一計畫。他表示，毛里求斯參照迪拜（Dubaï）穆罕默德·本·拉希德航天中心（centre spatial Mohammed Bin Rashid）的路徑，正在研發類似12U這樣的更大衛星。

FMM / RFI : Chronique Reportage Afrique 法廣專欄«非洲報導» © FMM - Studio Graphique

本台法廣RFI通訊員在其發自路易港的這集«非洲報導»專欄（Chronique Reportage Afrique）中指出，一旦有了12U這麼大的衛星，毛里求斯希望改善其天氣預測，並加強對其海疆的監控。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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