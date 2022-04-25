研究：罹患新冠一年後只有1/4的住院病人完全康復

新冠研究

英國的一項醫學研究結果表明：曾因新冠病而住院治療的病人中，只有大約四分之一的人在一年後完全康復，且研究還補充說，女性或肥胖者患病不愈的風險增加。

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這項醫學研究是周日(4月24日)在里斯本舉行的歐洲臨床微生物學和傳染病大會上公布的，並發表在《柳葉刀呼吸醫學》雜誌上，這項研究結果的依據是2020年3月7日至2021年4月18日期間，在英國國家衛生服務系統（NHS）醫院住院就診的成年新冠患者的數據。

研究根據患者出院後5個月和1年，對病人進行的各中測試結果來進行恢復情況的評估。

其特別之處是研究人員在五個月的訪問中，對參與者進行了血樣採集，來分析各種炎症蛋白質的存在。

約有2320名新冠患者在出院後的五個月接受了檢查，其中33%的患者是在出院一年後接受的檢查。

研究結果還強調，在出院後五個月和一年之間，完全康復的成年人比例沒有明顯變化：出院後五個月接受檢查的病人為25.5%，一年後接受檢查的為28.9%。

出院一年後，女性、肥胖者都感覺到自己沒有完全康復，研究指出，感覺康復度較低可能與他們曾在中央通風系統下進行住院治療有關。

長期罹患新冠病毒的最常見癥狀中，有疲勞、肌肉酸痛、身體遲鈍、睡眠不足和呼吸短促。