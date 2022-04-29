糧食安全:中國探尋種籽自主

糧食安全 / 農業科技

在Covid新冠疫情復燃及烏克蘭的戰爭導致糧食不安全的背景下，中國擴大種籽基地，旨在減少對進口種籽的依賴。於04月中旬返回地球的中國“神州13號”載人飛行任務上就曾攜帶燕麥、蘑菇等農作物的種籽。這是本台RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）本周四節目里的話題。

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本台RFI法文網2022年04月28日星期四在法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）刊出常駐中國記者拉加德（Stéphane Lagarde）的一篇最新報道，介紹俄羅斯進攻烏克蘭導致全球糧食危機，從而引發對農作物種籽供應的重視。

RFI Image Archive / La Chine cherche à devenir indépendante en matière de semences. Ici, à la recherche des semences perdues. (illustration) © RFI Image Archive

這一法文專欄報導的原標題為：[Covid, guerre en Ukraine... La Chine cherche à devenir indépendante en matière de semences]。換作中文可譯為：[Covid，烏克蘭的戰爭...中國在種籽上尋求變得獨立自主]。以下予以簡介，僅供參考。

中國糧食安全的薄弱環節是種子 -

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道首先指出，種籽是中國食品鏈中的一個薄弱環節。中國的決策者和專家們都認為，發展國產種籽是穀物增產的一項重要因素，和實現自給自足所必須經歷的一個階段。

中國糧食安全的關鍵因素是種子 -

烏克蘭的戰事和Covid新冠疫情的復燃對中國領導層而言是敲響了警鐘。中國國家主席習近平本月初在海南省強調：只有用自己的手攥緊中國種子，才能端穩中國飯碗，才能實現糧食安全。Covid疫情導致全球供應鏈動蕩，烏克蘭的戰爭也是如此。中國的眾多蔬菜嚴重依賴外國進口種子，尤其是菠菜、花菜、胡蘿卜，以及玉米。這就是中國國家決定擴大種子基地的原因。

中國要在短期內提高種子自足率 -

這一消息是中國農業農村部近九年來首次。中國中央政府希望，擴大後的種子基地到2025年時將可以提供中國農業生產所需的、至少80%的種子量。而在大流行病爆發前，這一比率為70%。[南華早報]提到，中國專家Li Guoxiang（音譯：李國祥）表示，這是一項重振行業的切實措施。中國社會科學院農村發展研究所的這名專家還表示，中國農業資源有限，可以自行發展的唯一領域就是種籽。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

本台法廣RFI常駐中國記者拉加德（Stéphane Lagarde）在其發自北京的這篇報道中指出，中國是說到做到，但耗費時日。[環球時報]提到，中國農業科學院蘭州獸醫研究所的一名專家表示，三葉草新品種的培育需要十年之久，而牲畜飼料的另一兩大主要成分之一燕麥則需7到8年時間。中國目前每年進口的三葉草量超過130萬噸。

農作物的種子如製造業的“晶片”-

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報道指出，通過研究和發展，篩選出最佳的種籽，這還納入了太空技術。今年04月16日返回地球的中國“神州13號”宇航員的行李箱中就有三葉草的種籽，還有燕麥、大米、蘑菇和蔬菜的種子。中國農業大學的一名教授近日強調，種子與製造業里的晶片一樣重要。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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