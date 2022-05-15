CAF2022:第2屆非洲網絡論壇

非洲經濟 / 網絡安全

西非國家科特迪瓦（Côte d'Ivoire）也被譯作象牙海岸。該國經濟中心阿比讓在本星期一和星期二舉辦了第二屆非洲網絡論壇（CAF - Cyber Africa Forum ）。本台法廣RFI通訊員與會，見證了的今年活動的盛況，並發回了部分採訪錄音片段，已在本周三的法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）中播出。

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本台RFI法文網2022年05月11日星期三在«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出在西非地區通訊員西迪（Sidy Yansané）發自阿比讓（Abidjan）的一篇實地採訪。這一報道介紹為期兩天的第2屆非洲網絡論壇（CAF2022），於2022年05月09日周一至05月10日周二在科特迪瓦經濟中心舉行，並取得圓滿成功。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

這一法文專欄報導的原標題為：[La cybersécurité, un marché porteur en Afrique de l'Ouest]。換作中文可譯為：[網絡安全，西非一個成長中的市場]。下面是簡介以供分享。

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報道首先指出，這一論壇對眾多數據保護參與者而言是一個會晤非洲經濟參與方的機會，尤其是那些有意加強預防和打擊網絡襲擊風險政策的相關者。

在科特迪瓦阿比讓麗笙酒店（Hôtel Radisson Blu d’Abidjan）的過道內，企業家、銀行家和數字化工具專家擁擠到了一處。隨着網絡襲擊越來越具規模，數字保護變得缺之不可。問題是，論壇組織方認為，只有20%的非洲國家通過了挫敗這種網絡襲擊的法律框架。

一家數據管理諮詢事務所的技術主管法布里斯（Fabrice）認為，需要加快對這一問題的重視。他在接受採訪中說，大部分企業和組織是從循規遵矩的角度來看待數據保護。對這些人而言，這更多是一種限制。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © RFI

專家們依然樂觀地看待正在進行中的數字轉型。就網絡保護，Orange非洲銀行的總經理認為，需要立足於三根支柱：預防、快速反應和定期檢測。他說，科特迪瓦、塞內加爾、剛果，還有加蓬有網絡安全學校，但如果有區域性的，甚至洲際性的更好，可傳授最佳的做法。

Image RFI Archive / L’école nationale de cybersécurité à Dakar, au Sénégal. 在達喀爾的塞內加爾國家網絡安全學校 RFI/Chralotte Idrac

意識正在提高，但很慢。塞內加爾一家網絡安全公司的技術主管表示，非洲用於數據保護的資金還不到國內生產總值（PIB）的1%。他認為，非洲還不夠水平，但並沒有落後，因為非洲有更多的知識分子，更多的年輕人。。。

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這一報道最後指出，網絡安全這個市場2020年的規模為20億美元。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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