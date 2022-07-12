宇宙最遠照片傳回地球：韋伯望遠鏡建功

美國/詹姆斯-韋伯望遠鏡

這張由美國宇航局於2022年7月11日星期一提供的圖片顯示了SMACS 0723星系團，由詹姆斯-韋伯太空望遠鏡拍攝。該望遠鏡被設計成可以追溯到很遠的年代，以至於科學家們可以瞥見大約137億年前的宇宙黎明，並將更近的宇宙物體，甚至是我們自己的太陽系，焦點可被放大到更清晰的狀態。

由美國宇航局在2022年7月11日星期一提供的圖片顯示了由詹姆斯-韋伯太空望遠鏡拍攝的SMACS 0723星系團。該望遠鏡被設計成可以追溯到很遠的年代，以至於科學家們可以瞥見大約137億年前的宇宙黎明，並將更近的宇宙物體，甚至是我們自己的太陽系，可被放大到更清晰的焦點觀察。

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據本台報道，來自詹姆斯-韋伯望遠鏡的第一張圖像，成為迄今為止拍攝的最深的宇宙圖像。

詹姆斯-韋伯太空望遠鏡是一台超一流，並具有有史以來最強大和最昂貴的鏡頭與儀器。這個新的太空望遠鏡，是美國、歐洲和加拿大機構科學合作的結果，將徹底改變天文學。這第一張圖片只是一個美味引誘，它讓你想看到宇宙其他的新揭奧秘。

經過幾個月的等待和一個多小時的延遲，傳回地球的畫面是一幅令人眼花繚亂的圖畫，是宇宙中一個遙遠角落的長長的姿態，然而在它裡面有氣體雲，有幾千個甚至幾萬個星系，年齡超過130億年。

翌日即7月12日星期二，共有五張新圖片將呈現在世人面前。韋伯觀察到的天體多種多樣，如誕生恆星的船底座星雲，史蒂芬五星，一個緊湊的星系群，甚至還有一顆圍繞太陽以外的恆星運行的系外行星，它能夠幫助研究其大氣層。

這還是第一次。

這些首批圖像標誌着詹姆斯-韋伯望遠鏡航天器校準活動的結束。然後，軌道上最大的望遠鏡將開始詹姆斯-韋伯望遠鏡第一個科學觀測周期，持續一年。該計畫包括數百個有待觀察的目標，由來自世界各地的研究人員選擇。