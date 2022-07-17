法國稻農與非洲分享耕種技能

農業生產 / 法國技能

法國的稻米產量比重不大，但這並不影響法蘭西在此農業領域擁有其技能優勢，並與非洲多國展開合作、交流耕作知識，以期為緩解當前的糧食危機出一臂之力。就此，本台法廣RFI法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）在本周五的節目里播出了對法國農業科研機構法蘭西大米中心（CENTRE FRANCAIS DU RIZ）負責人的一個專訪：介紹位於法國南部Camargue地區稻米耕種者與非洲國家所開展的國際交流。

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RFI Image Archive / France Expertise : Plusieurs pays du continent africain mettent en place des échanges avec des agronomes et riziculteurs de la région rizicole française. Ici, une carte de l'occupation des sols en Camargue, la région rizicole française. (illustration) © DR / RFI Image Archive

本台RFI法文網2022年07月15日星期五在法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand在暑期里播出的一篇最新採訪。這一節目報導法國位於地中海沿海的水稻種植區Camargue（中文可譯作卡馬格）與非洲國家之間就耕種稻米所開展的交流。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

這一法文專欄報導的原標題為：[Des riziculteurs français partagent leurs savoirs avec l’Afrique]。換作中文可譯為：[法國稻農與非洲分享他們的知識]。下面是簡介以供分享。

法國與非洲就稻米耕種進行交流 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報導首先指出，法國出產的稻米只佔歐洲產量的2%。這可以說是微乎其微。不過，法國在此領域的技能卻是真實的。非洲大陸多國就此與法國稻米種植區Camargue的農學家和耕種者建立了交流。

非洲部分國家有意構築稻米產業 -

法國大米中心（CENTRE FRANCAIS DU RIZ）主任在接受本台法廣RFI記者採訪時表示，與這一機構工作的非洲的兩大國家是摩洛哥和塞內加爾。尤其是與塞內加爾的交流相對更久。而與摩洛哥則相對更近。這些國家都有意構築稻米產業。但困難在於它們從零起步。它們向法國大米中心或意大利的同類機構尋求技術支持，了解能否獲得一種良好的實踐指南以用於其稻米生產的職業化。

La rizière du Mas neuf de la Motte qui fait du riz bio en Camargue. RFI / Clémence Denavit

本台RFI法廣報導提到，而摩洛哥則是想要改善其生產。正是出於這一目的，一家稻米領先企業在幾周前和法國大米中心取得了聯繫。

馬達加斯加正尋求稻米自給自足 -

另一個尋求技能評估的非洲國家是缺少種籽的馬達加斯加。法國Camargue地區的稻米耕種者和馬達加斯加政府在今年有了非正式的接觸。一支小代表團曾在六月份到訪法國的卡馬格地區（Camargue）。

RFI Image Archive / France : Plusieurs pays du continent africain mettent en place des échanges avec des agronomes et riziculteurs de Camargue, la région rizicole française. Ici, une image en Camargue. (illustration) RFI / Clemence Denavit

負責接待的當地稻米耕種者Raphaël接受本台法廣RFI記者採訪時說，法方向他們展示了農業構造，並解釋了稻田灌溉和衛生的重要性。還展示了所使用的裝備及如何操作，以便於他們的研究。實際上，馬達加斯加人想要不惜代價獲實現自足。

馬達加斯加稻米生產弱點缺種籽 -

美國農業部（USDA）的最新分析預估認為，馬達加斯加今年可能需要進口大米70萬噸。稻米領域的專業人士強調指出，馬達加斯加長期以來一直在尋求自給自足。該國農會的一名負責人透露，馬達加斯加的弱點之一是種籽。認證稻米的種籽生產量僅有1000噸，而且無法進步，因為即沒有技術，也沒有辦法。全國只有一間實驗室可以進行這種認證工作。

RFI Image Archive / Madagascar : la production de semence est un des points faibles. Le pays ne produit que 1 000 tonnes de semences de riz certifiées. Ici, les agriculteurs malgaches manquent souvent de matériels et de semences, comme à Ambatokely, commune rurale située à une heure de la capitale, Antananarivo. (illustration) © RFI / Laetitia Bezain

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這一報道最後指出，在農業雙邊交流的框架內，馬達加斯加的一支稻米種植者和種籽生產商代表團計畫將在今年暑期後訪問法國。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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