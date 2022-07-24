貝寧:腰果產業準備朝加工轉型
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地處西非、瀕臨大西洋幾內亞灣的非洲法語國家貝寧（Benin）,也被譯作貝南。本台法廣RFI特派記者於一周前抵達當地，並持續不斷地從該國行政和經濟中心科托努（Cotonou）發回有關貝寧經濟的不同角度報導。其中，於本周四在法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）中播出的節目內容，圍繞該國將於2024年4月份起禁止出口第二大創彙農作物生腰果（noix de cajou）展開。在現總統的支持下，貝寧正在推動本土的腰果加工業。
本台RFI法文網2022年07月21日星期四在法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出赴西非的特派記者奧利維耶（Olivier Rogez）發自貝寧行政與經濟中心科托努(Cotonou)系列報道之一。這篇採訪介紹貝寧想要實現轉型，由一個腰果生產出口大國變為一個腰果生產加工大國。
這一法文專欄報導的原標題為：[Au Bénin, la filière de la noix de cajou se transforme]。換作中文可譯為：[在貝寧，腰果行業在轉型]。下面是簡介以供分享。
貝寧2024年4月起禁出口生腰果 -
本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報導中開門見山地指出，貝寧將從2024年4月份開始禁止出口生腰果。這個西非國家只用了幾年時間，一舉成為深受亞洲和西方所鍾愛的腰果生產大國。這也是繼棉花之後，貝寧的第二大出口產品。貝寧如今想要成為一個腰果加工的大國，以增大這一行業的利潤。
貝寧借鑒法國美食自創腰果糕點 -
本台法廣RFI特派記者奧利維耶（Olivier Rogez）在其發自科托努(Cotonou)的採訪中首先介紹說，接受採訪的貝寧女子奈麗（Nelly）在生活中有兩大愛好：糕點和腰果。她的職業生涯始於法國，然後在2015年返回貝寧，發展自己的產品：一種以腰果為原料的法國著名美食蛋白杏仁甜餅（macaron）。她還將之命名為Macajou。顧名思義，中文可譯作蛋白腰果甜餅。
貝寧女子奈麗（Nelly）在接受本台法廣RFI記者採訪時解釋說，製作糕點的人都知道，法國的蛋白杏仁甜餅（macaron）是以杏仁為基礎。不過，所有的杏仁都可能被胡桃（noix）、榛子（noisettes）或腰果（noix de cajou）所代替。而腰果則代表了貝寧。
貝寧總統支持擴大腰果本土加工 -
製造蛋白腰果甜餅（Macajou）的糕點作坊位於臨近科托努的卡拉維（Calavi）。本台法廣RFI特派記者採訪的這位貝寧女子，就是貝寧人想要讓其農產品增值的一個範例。這也是貝寧推動投資局（APIEX-Agence pour la promotion des investissements）主管想要與他人分享的一種意願。
在塔隆總統（Président Patrice TALON）授權下，這個機構正在制定一種政策，用於大規模地展開腰果加工。
貝寧盼望企業前往參與加工腰果 -
貝寧推動投資局（APIEX）的這名主管在採訪中透露，該國如今每年的腰果產量大約為18萬噸，其中只有3萬噸是在貝寧加工。貝寧現在的雄心，不僅想要讓腰果產量翻倍，以期達到35萬噸。還要吸引企業前往，參與對腰果的全面加工。
貝寧已制定規畫扶持腰果加工業 -
本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這一報道最後指出，貝寧當局已制定了規畫，從2024年04月01日起禁止生腰果出口，並在政策上，扶持加工者。貝寧方面表示，他們將有能力保證加工業者享有充足的生腰果庫存。
.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.
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