貝寧:腰果產業準備朝加工轉型

非洲經濟 / 發展政策

地處西非、瀕臨大西洋幾內亞灣的非洲法語國家貝寧（Benin）,也被譯作貝南。本台法廣RFI特派記者於一周前抵達當地，並持續不斷地從該國行政和經濟中心科托努（Cotonou）發回有關貝寧經濟的不同角度報導。其中，於本周四在法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）中播出的節目內容，圍繞該國將於2024年4月份起禁止出口第二大創彙農作物生腰果（noix de cajou）展開。在現總統的支持下，貝寧正在推動本土的腰果加工業。

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本台RFI法文網2022年07月21日星期四在法語«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）刊出赴西非的特派記者奧利維耶（Olivier Rogez）發自貝寧行政與經濟中心科托努(Cotonou)系列報道之一。這篇採訪介紹貝寧想要實現轉型，由一個腰果生產出口大國變為一個腰果生產加工大國。

FMM / RFI : Chronique Afrique économie - 法廣«非洲經濟»專欄 © FMM

這一法文專欄報導的原標題為：[Au Bénin, la filière de la noix de cajou se transforme]。換作中文可譯為：[在貝寧，腰果行業在轉型]。下面是簡介以供分享。

貝寧2024年4月起禁出口生腰果 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這篇報導中開門見山地指出，貝寧將從2024年4月份開始禁止出口生腰果。這個西非國家只用了幾年時間，一舉成為深受亞洲和西方所鍾愛的腰果生產大國。這也是繼棉花之後，貝寧的第二大出口產品。貝寧如今想要成為一個腰果加工的大國，以增大這一行業的利潤。

貝寧借鑒法國美食自創腰果糕點 -

本台法廣RFI特派記者奧利維耶（Olivier Rogez）在其發自科托努(Cotonou)的採訪中首先介紹說，接受採訪的貝寧女子奈麗（Nelly）在生活中有兩大愛好：糕點和腰果。她的職業生涯始於法國，然後在2015年返回貝寧，發展自己的產品：一種以腰果為原料的法國著名美食蛋白杏仁甜餅（macaron）。她還將之命名為Macajou。顧名思義，中文可譯作蛋白腰果甜餅。

RFI / Afrique Economie. 法廣«非洲經濟» © RFI

貝寧女子奈麗（Nelly）在接受本台法廣RFI記者採訪時解釋說，製作糕點的人都知道，法國的蛋白杏仁甜餅（macaron）是以杏仁為基礎。不過，所有的杏仁都可能被胡桃（noix）、榛子（noisettes）或腰果（noix de cajou）所代替。而腰果則代表了貝寧。

貝寧總統支持擴大腰果本土加工 -

製造蛋白腰果甜餅（Macajou）的糕點作坊位於臨近科托努的卡拉維（Calavi）。本台法廣RFI特派記者採訪的這位貝寧女子，就是貝寧人想要讓其農產品增值的一個範例。這也是貝寧推動投資局（APIEX-Agence pour la promotion des investissements）主管想要與他人分享的一種意願。

RFI Image / Au Bénin, Au Bénin, la filière de la noix de cajou se transforme. Ici, la filière de la noix de cajou se transforme. Ici, les vastes entrepôts de noix de cajou construits dans la zone industrielle de Glo Djigbé, en banlieue de Cotonou, en vue d’implanter une industrie de transformation. (illustration) © Olivier Rogez / RFI

在塔隆總統（Président Patrice TALON）授權下，這個機構正在制定一種政策，用於大規模地展開腰果加工。

貝寧盼望企業前往參與加工腰果 -

貝寧推動投資局（APIEX）的這名主管在採訪中透露，該國如今每年的腰果產量大約為18萬噸，其中只有3萬噸是在貝寧加工。貝寧現在的雄心，不僅想要讓腰果產量翻倍，以期達到35萬噸。還要吸引企業前往，參與對腰果的全面加工。

貝寧已制定規畫扶持腰果加工業 -

本台法廣RFI«非洲經濟»專欄（Chronique Afrique Economie）的這一報道最後指出，貝寧當局已制定了規畫，從2024年04月01日起禁止生腰果出口，並在政策上，扶持加工者。貝寧方面表示，他們將有能力保證加工業者享有充足的生腰果庫存。

RFI Carte : Bénin 貝寧 © RFI

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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