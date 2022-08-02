“乾淨世界”8月8日推出英文版

“乾淨世界”將推出英文版

在推出中文版在線信息、影視綜合平台後，總部位於紐約中城的高科技公司乾淨世界將於8月8號推出英文版平台，為西方主流社會帶來一輪嶄新和豐富的觀看體驗。

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“乾淨世界”平台全方位整合主流媒體和自媒體，從新聞、時政，到健康、生活，包羅萬象。

“乾淨世界”的執行長James Chiu說：“我們之所以開發‘乾淨世界’，就是要改變當今良莠不齊甚至藏污納垢的網絡世界，提供一個在技術和內容上都乾乾淨淨的網絡世界，讓家庭和孩子都放心地在這裡瀏覽和享受。”

“乾淨世界”強調傳統和普世價值，倡導言論自由。觀眾可以體驗精采紛呈的世界，方便地找到知識與資訊，不需擔心不良信息的干擾、不雅內容的氾濫。同時，不必擔心任何個人數據被收集或洩露。

在不久的將來，“乾淨世界”還將推出蘋果和安卓版的手機App，為內容創作者與觀眾提供更便利的用戶體驗。