韓國首個月球探測器發射升空

韓國探月

韓國第一個月球探測器已經離開佛羅里達州卡納維拉爾角，執行為期一年的任務，這是首爾在2030年之前將航天器降落在月球上的雄心計畫的關鍵一步。

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據韓國科學部介紹，該探測器被命名為Danuri，由月亮（Dal）和利用（Nuri）兩詞組成，已於格林尼治標準時間8月5日周五0點08分搭乘SpaceX公司的獵鷹9號火箭發射升空。該航天器計畫於12月進入月球軌道。

韓國科學部副部長吳泰錫（Oh Tae-sok）說，“這項任務進展順利，研究人員已通過美國航天局在澳洲堪培拉的深空天線與Danuri進行了溝通”。衛星接收的信息證實，Danuri探測器的太陽能電池陣已適當展開，開始發電。

據法新社報道，韓國航空航天研究所所長Sang-Ryool Lee在SpaceX發射前發布的一段視頻中說：“這是韓國太空探索歷史上非常重要的一步”，“Danuri 只是一個開始”。

他預測說："如果我們更加堅定地致力於發展太空旅行的技術，我們將能夠在不久的將來到達火星和其他的行星。

據韓聯社介紹，在執行任務期間， Danuri將使用6種不同的儀器，包括美國宇航局提供的“超靈敏”照相機研究月亮表層，以確定未來的着月點。

此外，韓國的首枚探月器Danuri還將測試一個新的“抗干擾網絡化空間通信系統”，據韓國政府稱，這是世界第一。

該探測器還將嘗試建立一個無線互聯網環境，以連接整個空間的衛星或探測車。這種太空中的無線連接將通過播放K-pop組合BTS的歌曲 "Dynamite"進行測試。

據韓國科學家稱，Danuri花了七年時間建造，耗資約2萬億韓元（15億歐元），將為更宏大的目標鋪平道路。韓國計畫在2030年之前登月一個探測器。

韓國航空航天研究所的一名官員告訴法新社"如果這次任務成功，韓國將成為世界第七個向月球發射無人探測器的國家"。

他補充說："這是韓國太空發展計畫的一個重要時刻，我們希望通過Danuri將發現的東西繼續為全球對月球的了解作出貢獻。

今年6月，韓國成功發射了第一枚國內設計的太空火箭，將幾顆衛星送入軌道，此前的10月曾發生過失敗。