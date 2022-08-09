三宅一生逝世

「一塊布」哲學獨步全球的三宅一生病逝！享壽84歲

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Exposition de pièces de la collection d' Issey Miyake sont au National Art Center de Tokyo, au Japon, en 2016.
Exposition de pièces de la collection d' Issey Miyake sont au National Art Center de Tokyo, au Japon, en 2016. AP - Shizuo Kambayashi
作者： 夏榕
3 分鐘

法新社今報道，以「一塊布」（一枚の布）哲學及獨特皺褶剪裁的日本時尚大師三宅一生5日病逝，享壽84歲。三宅一生事務所員工以電話告訴法新社，三宅於8月5日晚間病逝，但未透露進一步細節。

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據三宅一生事務所員工表示，三宅一生的葬禮已經舉行，遵照他的遺願僅有親屬參加，不會有公開儀式。日本媒體報導，三宅一生死於肝細胞癌。

三宅一生1938年出生於日本廣島縣，就讀多摩美術大學，畢業後於1965年前往法國學習高級訂製服裝設計，曾在紀梵希（Givenchy）工作。

在法國工作4年後，三宅前往美國紐約工作，1970年回到日本成立「三宅設計事務所」，隔年推出同名品牌，1971年2月在紐約市的百貨公司推出ISSEY MIYAKE專櫃，1973年首度參加巴黎時裝周。

三宅一生以「一枚布」等受傳統和服啟發的設計受到關注，1993年推出的副牌PLEATS PLEASE以精細的褶皺知名，在全世界廣受歡迎，於30多國創下400多萬件銷售量。

三宅一生亦憑藉他在法國時尚圈中的成就，於2016年被賦予法國榮譽軍團勳章。

生前，三宅未曾退休，直到新冠疫情來襲，仍活躍在設計業界，包括在2016年舉行展覽。另外，以他名義參與的時裝展覽，才剛於2022年6月23日的巴黎時裝展上，用舞蹈形式呈現在觀眾面前。

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