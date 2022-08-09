「一塊布」哲學獨步全球的三宅一生病逝！享壽84歲

三宅一生逝世

法新社今報道，以「一塊布」（一枚の布）哲學及獨特皺褶剪裁的日本時尚大師三宅一生5日病逝，享壽84歲。三宅一生事務所員工以電話告訴法新社，三宅於8月5日晚間病逝，但未透露進一步細節。

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據三宅一生事務所員工表示，三宅一生的葬禮已經舉行，遵照他的遺願僅有親屬參加，不會有公開儀式。日本媒體報導，三宅一生死於肝細胞癌。

三宅一生1938年出生於日本廣島縣，就讀多摩美術大學，畢業後於1965年前往法國學習高級訂製服裝設計，曾在紀梵希（Givenchy）工作。

在法國工作4年後，三宅前往美國紐約工作，1970年回到日本成立「三宅設計事務所」，隔年推出同名品牌，1971年2月在紐約市的百貨公司推出ISSEY MIYAKE專櫃，1973年首度參加巴黎時裝周。

三宅一生以「一枚布」等受傳統和服啟發的設計受到關注，1993年推出的副牌PLEATS PLEASE以精細的褶皺知名，在全世界廣受歡迎，於30多國創下400多萬件銷售量。

三宅一生亦憑藉他在法國時尚圈中的成就，於2016年被賦予法國榮譽軍團勳章。

生前，三宅未曾退休，直到新冠疫情來襲，仍活躍在設計業界，包括在2016年舉行展覽。另外，以他名義參與的時裝展覽，才剛於2022年6月23日的巴黎時裝展上，用舞蹈形式呈現在觀眾面前。