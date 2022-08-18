[視頻] 阿爾忒彌斯計畫：美國計畫重返月球

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“阿爾忒彌斯計畫”將於8月29日執行其第一次發射任務。作為項目的第一次發射，此次飛行將不會搭載成員，飛船的“載人艙”在抵達月球軌道後就將返回地球。但這只是這個雄心勃勃計畫的第一步。

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阿爾忒彌斯是古希臘神話中的任務，作為月亮的守護女神，她是太陽神阿波羅的孿生妹妹。

以她名字命名的航天項目，“阿爾忒彌斯計畫”將在本月月底的29日執行第一次發射任務。作為美國上世紀六十至七十年代的登月項目“阿波羅計畫”的繼承者，“阿爾忒彌斯計畫”並不僅僅滿足於僅僅只是重新登陸月球。

長遠來看，項目希望能夠將人類送上火星，並在火星上建立科學實驗設施以及長久地人類定居點。

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