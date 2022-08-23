蘋果前華裔工程師認罪 竊取自駕商業機密給中企

商業間諜案

蘋果公司前華裔工程師張曉朗（Xiaolang Zhang，音譯）周一8月22日就竊取商業機密認罪，據路透社報道，他是被控從蘋果公司開發中的自動駕駛汽車計畫竊密並企圖前往中國的兩名被告之一。張曉朗面臨最重10年有期徒刑和25萬美元罰款。

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張曉朗自2015年起任職於蘋果公司，據美國之音報道，張曉朗在蘋果公司任職期間曾聲稱到中國休陪產假，回到蘋果公司後便遞交辭職信，稱他希望回中國照顧自己的母親，還說他準備到位於中國廣州的小鵬汽車公司工作。主產電動汽車的小鵬汽車公司當時也在研發自動駕駛汽車。

蘋果公司開始懷疑張曉朗竊取了公司的商業機密，並展開調查。通過追蹤軟件和閉路電視攝像機，公司獲得了他犯罪的證據。

加州檢察官在指控書說，張曉朗曾在蘋果公司自動駕駛汽車研發項目的電腦研發組工作，從事電路板的設計和測試。他被控下載了在電子業被認為是最有價值的電路板工程示意圖，並竊取了蘋果公司自動駕駛汽車樣機的其他相關資料。

2018年7月，張曉朗手持單程機票準備從加州聖何塞（San Jose）機場飛往中國時被聯邦偵探逮捕。

路透社稱，他起初不認罪，但根據周一公布的法院文件，他已與檢方達成協議，改為認罪。這項認罪協議已封存，預計11月宣判。

美國媒體CNBC提到，張曉朗面臨最重10年有期徒刑和25萬美元罰款。

張曉朗的律師證實有這項協議，但不願多加說明。本文截稿前，蘋果公司和美國司法部都尚未回復路透社提問。

另一名被控於2019年初竊取電動車相關商業機密的蘋果公司前硬件工程師陳繼中（Jizhong Chen，音譯）則沒有認罪，他預定於29日出席聽審。

據CNBC指出，陳繼中在案發時也打算前往中國。