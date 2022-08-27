馬斯克的星鏈將與電訊公司 T-Mobile合作實現手機訊號無死角

馬斯克

馬斯克的太空技術探索公司（SpaceX）的星鏈(Starlink)和電訊公司T—移動（ T-Mobile ）日前宣布合作計畫，將利用星鏈衛星為T-Mobile手機提供連接服務，包括在目前沒有無線信號的偏遠地區。

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兩家公司表示，新的連接服務是使用T-Mobile公司的無線頻譜，通過星鏈衛星為用戶提供連接，2023年底前在部分地區開始提供簡訊服務，最終目標是在任何地方實現通話和數據傳輸的服務，無論有無信號塔和無線網絡，包括在國家公園和廣袤水域的深處。

另一方面，T-Mobile將通過與其他國家通訊商的互惠服務，讓全球用戶都能藉助星鏈互聯。

太空技術探索公司創辦人馬斯克說：新的連接服務將通過裝有大型天線的第二代星鏈衛星，覆蓋到沒有無線信號的地區，從而實現無死角的服務目標，但不會取代現有的地面無線網絡。他說，“無論手機是在口袋還是車裡，星鏈衛星的信號都能到達，意味着手機訊號在世界任何地方都沒有死角。”

T-Mobile公司執行長西弗特(Mike Sievert)表示，這項服務全面推開後，T-Mobile用戶只要身處能看到天空的地方，就能收到完全的手機信號。他還稱，大部分目前的T-Mobile用戶將可以免費享受這一服務。

目前的大部分智慧手機都支持衛星連接服務，在目前的多數月費計畫中為免費。

通過陸基無線網絡與偏遠地區相連的費用龐大，而且因為用戶少難以收回成本。現有的衛星電話服務不但需要特別手機，而且是按每條簡訊和通話時間收費。新的連接服務是以星鏈衛星為信號傳輸塔，將信號直接傳到地面的手機，T-Mobile將為空地連接預留部分中頻頻譜，使之也能通過陸基網絡的連接使用。

新計畫使用現有的手機即可連接，不需要更換新手機，起步階段僅提供簡訊服務，因為簡訊比通話和數據傳輸在網絡流量的佔比較低。聯邦通訊委員會建議民眾在無線電話不能連接的緊急狀況下使用簡訊，因為簡訊可在電話無法接通時使用。