敖德薩申請加入世界遺產

申遺

烏克蘭周二宣布決定申請把敖德薩列入世界遺產名錄，該中心以其建築而聞名，但已經“受到炮火影響”，敖德薩離俄羅斯部隊前線並且“只有幾十公里”。

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烏克蘭文化和信息部長奧列克桑德爾·特卡琴科周二在該組織位於巴黎的總部受到聯合國教科文組織總幹事奧德蕾·阿祖萊的接見。阿祖萊表示：聯合國教科文將幫助敖德薩申請聯合國教科文組織世界文化遺產。

烏克蘭文化和信息部長特卡琴科告訴法新社記者： “敖德薩目前處於危險之中；炮火不斷”。

她繼續解釋道： “如果你閉上眼睛想象巴黎、尼斯或馬賽的地區，那麼你可以想象敖德薩，它也是一個沿海城市，其建築師主要來自法國和意大利。中心規畫非常獨特，有許多被樹木環繞的林蔭大道和許多紀念烏克蘭歷史的紀念碑”。

黑海港口城市以其巨大的樓梯而聞名，是衝突中的戰略要地，曾多次遭到俄羅斯軍隊的轟炸。

烏克蘭在發給聯合國教育、科學和文化組織法新社的新聞稿中強調 ： “2022 年 7 月 24 日，美術博物館的大型玻璃屋頂和窗戶的一部分被摧毀”。

聯合國教科文組織補充說： “聯合國教科文組織已經動員國際專家為烏克蘭提供技術支持，以便世界遺產委員會成員國緊急審查這項提名，以期列入《世界遺產名錄》和《瀕危世界遺產名錄》 ”。

聲明說：“還將向世界遺產委員會建議將同樣受到威脅的位於基輔和利沃夫的世界遺產地列入瀕危世界遺產名錄。”

周二，烏克蘭文化部長特卡琴科告訴法新社，列入世界遺產名錄“可能會阻止對敖德薩更多的轟炸”。他評價說：“這是一個重要的姿態，也是對敖德薩歷史中心重要性的認可”，這不僅是烏克蘭遺產的一部分，也是世界遺產的一部分。

聯合國教科文組織總幹事阿祖萊女士宣布，教科文組織將加強對敖德薩市的支持系統，特別是“為修復戰爭開始以來對美術博物館和現代藝術博物館造成的破壞提供資金”， “支持敖德薩至少 1,000 件藝術品的數字化以及敖德薩國家檔案館的文獻基金”，並為文化財產的就地保護提供新設備。

作為其任務的一部分，聯合國教科文組織在烏克蘭部署了緊急措施，並動員了“近 700 萬美元，提供實物援助，並讓其專家為該領域的專業人士提供建議”。