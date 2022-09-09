塞內加爾迎法國科考船TARA號

RFI採訪/ 非洲海洋

西非國家塞內加爾迎來法國科學考察船塔拉號（TARA）。達喀爾沿岸瀕臨大西洋，有着全球主要的海水涌升區之一。船上的多名科研人員接受了法廣RFI法語女通訊員的實地採訪。這是周四本台法語«非洲報導»專欄(Chronique Reportage Afrique)上網的採訪節目內容。

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本台RFI法文網2022年09月08日星期四在法語«非洲報導»專欄(Chronique Reportage Afrique)刊出達喀爾通訊員泰婭（Théa Ollivier）發自塞內加爾沿海的一篇採訪報道。介紹法國的海上流動科學考察船塔拉號（TARA）這次在航行了兩年之後，選擇到塞內加爾的沿海地區開展研究並非偶然。

FMM / RFI : Chronique Reportage Afrique 法廣專欄«非洲報導» © FMM - Studio Graphique

這一法文專欄報導的原標題為：[Sénégal: le bateau-laboratoire Tara poursuit ses recherches au large de Dakar]。換作中文可譯作：[塞內加爾：實驗室船Tara繼續在達喀爾沿岸展開其研究]。下面是簡介以供分享。

海水涌升區通常會有漁場 -

本台法廣RFI«非洲報導»專欄(Chronique Reportage Afrique)的這篇採訪首先介紹說，塞內加爾是塔拉海洋基金會（Fondation Tara Océan）發起的微生物組（Microbiome）科考任務的最後一站。塞內加爾沿海，還有納米比亞沿海和智利沿海，都是全球主要的海水涌升區。這也是指，在這批水域，富有營養物的冷水被豎直的水流從底部提升，包括魚類。

法國科研人員對樣品滿意 -

本台法語女通訊員在現場看到，塔拉號（TARA）雙桅帆船及船上的科研人員冒雨張帆朝着達喀爾的沿海航行。法國國家科學研究中心（CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique）的一名科研人員薩米埃爾（Samuel） 對今年暖季期間在塞內加爾沿海採集到的樣品感到滿意。他接受採訪說，採集點都位於海水涌升區，也就是一個營養物豐富的區域，尤其是在冬季，大風驅動海域表面熱水時。

RFI Image / La goélette de Tara Océan, août 2022. © RFI/Milan Berckmans

塔拉海洋基金會（Fondation Tara Océan）主任羅曼（Romain）解釋了研究這些海洋特殊區域的重要性。他說，生態系統不僅對溫度和氣候變化十分敏感，對污染也同樣敏感。達喀爾研究和發展機構的一名塞內加爾科研員安琪（Ange）也接受了採訪。他在船內的小實驗室里已經工作了數周之久。

塔拉號將研究卡薩芒斯河 -

本台法廣RFI«非洲報導»專欄(Chronique Reportage Afrique)的這篇報道的最後部分提到，塔拉號（TARA）將於09月11日星期天至09月18日在卡薩芒斯河上開展為期一周的科考活動。研究對象是微塑料（micro-plastiques）

FMM / RFI : Reportage Afrique. 法廣«非洲報導»專欄 © RFI

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

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