2022年諾貝爾頒獎季：瑞典生物學家斬獲醫學獎

2022年諾貝爾獎

周一（10月3號），諾貝爾醫學獎在歐洲持續戰爭的陰影下拉開了全球最著名的慈善獎項的序幕。120多年前，諾貝爾獎誕生於 "美好時代 "的樂觀主義中，如今，諾貝爾獎再次面臨著 "人類恩人 "的慶祝活動和一個特別沉重的悲劇年的強烈對比。

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最先公布的醫學或生理學獎於格林尼治標準時間9時30分左右在斯德哥爾摩宣布。花落67歲的瑞典人斯萬特-派博（Svante Pääbo）手中，他對尼安德特人的基因組進行了測序並創立了古基因組學。

評審團公布的獲獎理由是： "通過揭示區分所有活人和已滅絕人種的基因差異，他的發現為探索是什麼讓我們人類如此獨特提供了基礎。”

諾貝爾獎委員會在其決定中補充說："智人和我們最接近的現已滅絕的親屬之間的基因差異在通過派博的工作確定之前是未知的。派博發現，在這些現已滅絕的人類和智人之間發生了基因轉移。這種古老的基因流向現代人類，對生理產生了影響，例如影響我們的免疫系統對感染的反應方式。

報道指出，派博可謂子承父業，他的父親蘇恩·伯格斯特穆（Sune Bergström）也於1982年獲得諾貝爾醫學獎。

頒獎之前的預測可能獲獎的研究中，包括乳腺癌治療，信使RNA疫苗和疾病檢測方面的進展等。

醫學獎之後，接下來頒發的獎項分別是是：周二物理學，周三是化學，然後是人們最期待的兩個獎項：周四的文學獎和周五的和平獎，這是唯一在奧斯陸宣布的獎項。 經濟學獎是最近才設立的，將在下周一頒布，並結束2022年的頒獎季。

法新社指出，近幾十年來，儘管評委們努力為更多女性頒獎，但美國或美國的男性研究人員仍然在很大程度上主導着諾貝爾科學獎。2021年的諾貝爾獎年也不例外，有12名獲獎者，只有一名女性。所有的科學獎都給了男人。

對於周四的文學獎，自然有“開始了新一輪的猜測，接受法新社採訪的評論家們傾向於一個更熟悉的名字，這是相較於 2020年美國詩人路易斯-格呂克（Louise Glück）和去年的獲獎者英國坦桑尼亞裔小說家阿卜杜拉紮克-古爾納（Abdulrazak Gurnah）這兩位並不為大眾所熟知的作家而言。

評論家提到的名字有， 美國的喬伊斯-卡羅爾-歐茨（Joyce Carol Oates）、法國的安妮-歐諾（Annie Ernaux）或瑪麗斯-康德Maryse Condé、俄羅斯的盧德米拉-烏利茨卡婭（Ludmila Oulitskaïa）或加拿大的瑪格麗特-阿特伍德（Margaret Atwood），這些女性可能可以回應評委這些年來的男女平等努力。

在博彩網站上，法國人米歇爾 維勒貝克（Michel Houellebecq）目前最受歡迎。他甚至排在8月份的刺殺案的受害者薩爾曼-拉什迪(Salman Rushdie)之前。

法新社還預測，今年可能再次產生最大影響的是和平獎。在已經把獎項頒發給了俄羅斯記者德米特里-穆拉托夫（Dmitri Muratov）--以及菲律賓記者瑪麗亞-雷薩（Maria Ressa）之後，挪威委員會是否會在入侵烏克蘭之後頒發一個反普京獎引人關注。因為自第二次世界大戰以來，還沒有一個國家間的衝突如此接近奧斯陸。

在列出的可能獲獎人名單上，包括正在調查烏克蘭戰爭罪行的國際刑事法院，以及同樣設在荷蘭的國際法院都被提及。被監禁的俄羅斯反對派人士阿列克謝-納瓦爾尼和白俄羅斯反對派人士斯維特拉娜-季哈諾夫斯卡婭也在其中。