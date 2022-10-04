美國據報本周或將宣布對中國“最強有力”高科技禁令

美國對華科技出口禁令

華爾街日報引述知情人士稱，拜登政府正為針對半導體及半導體生產設備實施新的出口管製做準備。這是旨在抑制中國生產速度最快、最尖端芯片潛力的最新努力。

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最近幾周，拜登政府已然針對美國出口部分用於人工智能計算領域的芯片以及用於生產某些最強大數據處理芯片的製造設備實行新限制。

但據上述知情人士稱，更多的出口限制正在考慮之中，包括針對高端內存芯片製造能力和用於一些最尖端芯片製造工具的先進組件的限制。他們說，先進量子計算是正在討論的另一個目標。

美國之音相關報道同時指出，消息人士們說，拜登政府將參照前特朗普政府對付華為公司的做法，禁止世界任何國家的公司向中國出售使用美國相關高端科技生產的產品。

據信，這將是迄今為止美國政府為了切斷中共獲得美國高端半導體技術來源所採取的最強有力措施。

科技業界曾擔心，單方面限制美國公司向中國出口高科技的做法可能會傷害美國的商業利益，同時又不能阻止中共獲得相關高科技，因為它可以從其他國家購買使用美國技術生產的產品。

另外，紐約時報和路透社周一（10月3日）亦曾先後發表報道，引用消息人士們的話說，最新的禁令最快在這個星期出台。

不過，白宮和美國商務部官員都拒絕證實相關報道。

分析人士們說，中國的研究機構、國營公司和互聯網企業正通過超級計算機研製和生產大規模監控系統，並研發對付美國的新一代武器。例如，中共使用美國英特爾公司和英偉達公司的芯片製造超級計算機，將其用於處理和分析在新疆地區收集到的針對維吾爾人的大量監控錄像。

此前，英偉達公司和其他幾間大型的美國芯片公司接到了美國商務部發出的禁止向中國出口用於提升人工智能技術的高端芯片的指令。

消息人士們說，商務部正在將此前向有關公司發出的臨時禁令寫成法規，因此可能會涵蓋更大的限制範圍，使得沒有收到具體禁令通知的相關公司也屬於規管之列。