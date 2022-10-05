與卡塔爾競爭 沙特舉辦2029年冬季亞運會

沙特阿拉伯/體育

卡塔爾2024年將在裝滿空調的運動場舉辦世界盃足球賽早已引發輿論強烈反彈，10月5日沙特阿拉伯舉辦2029年亞洲冬季運動會的消息更是引發輿論震驚，可以想象在沙漠上建造滑雪場將付出何等沉重的環境代價。此外，國際特赦法國分部就此發推文，譴責體育組織無視舉辦國人權問題。

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事實上，今年北京冬奧會的選拔賽就是在迪拜的滑雪場舉行，這是一個巨大的裝滿空調的購物中心，當時室外的溫度是攝氏30℃ 。

在聯合國舉行氣候峰會的前夕，在地球升溫導致今年夏天全世界各地都遭受酷暑乾旱的嚴重影響的背景下，將冬季亞運會的舉辦資格交給沙特阿拉伯確實令人匪夷所思。

而對利雅得來說，這是一次在國際舞台展示自己的一次機會，也是要同卡塔爾等鄰國在體育領域一比高低。

事實上，沙特阿拉伯在一級方程式賽車、自行車或足球方面等體育項目早已投入大量資金，還通過購買英國紐卡斯爾足球俱樂部計畫共同主辦2030年世界盃足球賽。

法國圖爾大學海灣國家體育地緣政治學研究學者Raphaël Le Magoariec向法新社解釋說，沙特阿拉伯的每個項目都有一個獨特的目標，而亞運會的目標是 "首先是經濟"。利雅得舉辦冬季亞運會的主要目的是想推廣它的未來之城—Neom。

Neom是由沙特王儲穆罕默德-本-薩勒曼支持的價值數千億美元的綜合體，目前還僅僅只是一個閃閃發光的模型。但其發起人的目標是在2026年開業，屆時將有全年的滑雪場、人工湖、豪宅和豪華酒店。不過，鑒於當地有限的降水量，屆時是否能夠保障有雪？這是一個巨大的未知數。

Raphaël Le Magoariec向法新社表示，沙特舉辦冬季亞運會的目的並不是要吸引歐洲觀眾，而是要吸引中東、俄羅斯、印度和中國的富裕階層。

那麼，亞洲奧林匹克理事會為何會做出如此選擇？因為今天國際體育機構的信譽與其是否關注生態與社會議題密切相關。

法國雷恩第二大學的體育地緣政治學專家皮姆-弗舒倫（Pim Verschuuren）表示，在沒有任何別的選擇的前提下，奧委會也別無選擇。北京與東京在舉辦了多次冬季亞運會之後不再申請。

事實上， 申辦危機已經蔓延到亞洲以外，涉及所有大型的體育盛會， 皮姆-弗舒倫認為，下一步關鍵是哪個組織率先減少其活動的規模與影響；以滿足可持續性標準。但是這些機構都十分積重難返，難於適應氣候危機的迫切性。

除了環境因素之外，沙特阿拉伯，卡塔爾等國的人權紀錄經常受到國際人權組織的批評，國際特赦法國分部就此發表推文，指出，2018年俄羅斯足球杯之後是2022年北京冬奧會，之後又是2024年的卡塔爾足球杯與2029年的沙特冬運會。對國際體育機構來說，人權只是笑話嗎？