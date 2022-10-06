2022諾貝爾文學獎得主安妮 ·艾爾諾：一個女人，一個寫作的女人

2022年諾貝爾獎

法國作家安妮 ·艾爾諾（Annie Ernaux）10月6號摘取諾2022年諾貝爾文學獎的桂冠，成為第一個獲得此殊榮的法國女作家。瑞典學院宣布她的獲獎理由時指出："因為她以勇氣和高度敏銳度揭示了個人記憶的根源、疏遠和集體限制"。

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法新社評論稱，安妮 ·艾爾諾通過一系列基本上是自傳體的作品，為一個戰後隨着法國社會的動蕩而發展的女性的私密生活製作了一幅出色的透視圖。

女性成長的撕裂旅程

安妮 ·艾爾諾在獲獎後告訴瑞典電視台SVT ： "我認為獲獎是一個巨大的榮譽，同時也是一個巨大的責任，是諾貝爾獎賦予我的責任，"。"她補充說："這是為了見證（......）一種與世界有關的公平、正義的形式。”

安妮 ·艾爾諾是巴黎塞爾吉-蓬圖瓦茲大學的文學教授，共有大約20部作品，通過故事剖析了社會階級的重量和愛情中的激情，這兩個主題也標誌着工人階級出身的女性成長的撕裂旅程。她出生於1940年，18歲之前一直生活在父母位於上諾曼底省伊維特的 "骯髒、污穢、醜陋、噁心 "的雜貨店裡，後來通過自身的努力獲得了現代文學的大學教師資格，最終她從那裡逃了出來。

據法新社，作為一個自稱是左派的作家，艾爾諾得到了法國著名的社會學家布爾迪厄（Pierre Bourdieu）的滋養，她在20世紀70年代發現了布爾迪厄斯社會學，使她能夠意識到自己從1950年代進入私立學校起就在啃噬着她的 "社會弊病"。

平實的寫作

從《空櫃子》（《Les armoires vides》）（1974年）到《歲月》（《Années》）（2008年），這位外形高大美麗的金髮女郎沿着寫作軌跡，從第一部短小、嚴酷和暴力的小說開始為讀者帶來了一系列內容豐富慷慨的自傳。

在《空櫃子》《Les armoires vides》中，女主人公憤怒地描述了青春期的兩個不相容的世界：一方面是無知、骯髒、粗俗的醉酒顧客以及經營雜貨店的父母身上的壞習氣；另一方面則是"自由學校女生輕鬆、輕快"的小資生活。她後來通過《地方》（La Place）和《一個女人》（Une femme）（1988年）的作品修復了她覺得的對父母的背叛。

艾爾諾的寫作風格堪稱醫學式的，沒有任何抒情性，也成為眾多論文的主題。通過這種 "平實寫作"手法，她從自己生活的奇特故事中反映出了出了普遍性。

在《歲月》（Les Années）中，她通過自己的生活反映了整整一代人，即受到1950年代存在主義和性解放為標誌，且經歷過戰爭的孩子們的經歷，書中對物品、文字、歌曲和電視節目的描述還原了她的那個時代真相。

2022年，她用她的前夫在1972年至1981年期間拍攝的幾十部家庭電影接續了這個故事。名為"Les années super 8 "的影片在戛納的導演雙周活動中亮相。

她被批評者判定為淫穢和悲觀主義者的作家，她在《簡單的激情》（1992）里對愛情中的異化進行了粗暴的描述，令人震驚。

“一個寫作的女人”

自1977年以來，她一直居住在塞爾吉-蓬圖瓦茲（Cergy-Pontoise），並對這個巴黎郊區的新城鎮進行了大量的寫作，描述了她在超市或郊區快線列車上遇到的形形色色的人的生活。在多部作品中，她將平庸的主題帶入文學，始終保持着民族志學者的嚴謹態度。

她的作品《事件》《L'Evénement》（威尼斯盧米埃爾獎和金獅獎）和《簡單的激情》《Passion simple》被改編成電影後，讓這位獨特的作家獲得了相當多的媒體曝光度。

法新社說，這位20世紀的作家在2022年曾說她 "覺得自己在文學領域地位有點不合法"，但新一代藝術家和知識分子的仍然奉她為參照坐標。作為幾代人中真正的女權主義偶像，安妮-歐諾在5月告訴法新社，她只是覺得自己 "是女人。一個寫東西的女人，僅此而已"。

她也曾寫道："我不認為自己是單一個體的存在，而更是一個經驗、社會、歷史、性的決定以及語言的總和，並不斷地與世界（過去和現在）對話。

安妮 ·艾爾諾的作品全部由法國伽利瑪出版社（Gallimard）出版。