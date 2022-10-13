美國聯邦通信委員會據報擬禁止在美銷售所有新的華為和中興設備

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美國短新聞網站Axios周四引述消息人士的話報導稱，美國聯邦通信委員會（FCC）計畫禁止在美國銷售所有新的華為和中興通訊設備，以及其他三家中國公司的一些視頻監控設備的銷售，這是出於國家安全考慮。

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報導指，此舉標誌着美國聯邦通信委員會首次以國家安全為由禁止電子設備銷售，加強了特朗普政府期間開始收緊的對這兩家中國企業的鉗制。對於美國一些小型電信供應商來說，代價可能是更高的成本，由於中國公司設備的價格低廉，它們對中國產品青睞有加。

10月5日，美國聯邦通信委員會主席羅森沃爾特（Jessica Rosenworcel）向該委員會分發了一份命令草案。兩位直接知情的消息人士告訴Axios，該命令，仍需進行表決——將有效禁止對其國家安全構成威脅的公司在美國銷售新設備。

報導稱，該命令將禁止在美出售華為和中興的電信設備。美國聯邦通信委員會之前禁止美企使用聯邦資金從這些公司購買設備，但新命令將把這一禁令擴大到所有採購。美國聯邦通信委員會的命令還將確定對用於公共安全的視頻監控設備的銷售禁令的範圍。消息人士告訴Axios，這將影響的中國公司包括海能達通信、海康威視和大華技術公司。

與此同時，一位消息人士告訴Axios，這項禁令不具有追溯力，因此這些公司可以繼續銷售經美國聯邦通信委員會之前批準的產品。但是，需要該委員會新批準的新機型或設備將被禁止。

海康威視發言人在一份聲明中向Axios表示：“海康威視沒有對美國構成安全威脅，沒有任何技術或法律理由說明為什麼海康威視應該受到即將出台的聯邦通信委員會規則的影響”。華為和中興沒有回應評論請求。

此前，美國聯邦通信委員會被要求在《2021年安全設備法》通過後一年內對該命令進行表決，拜登總統於2021年11月11日簽署了該法案，使之成為法律。該法要求美國聯邦通信委員會禁止那些對美國“國家安全構成不可接受的風險”的公司銷售設備。