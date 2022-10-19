研究顯示冰土融化釋放新病毒    學者警告GOF研究同樣威脅人類

國際/病毒溯源

加拿大渥太華大學病毒學研究專家周三發表在英國皇家學會生物研究雜誌《Proceedings B》上的研究報告指出，地球升溫導致冰土融化，從冰土中釋放的病毒可能對人類構成新的威脅，尤其當這些病毒與通常不會接觸的宿主聚集在一起。不過報告認為發生大流行病的概率較低。

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同冰土融化可能釋放的病毒相對比，在毫無限制的前提下從事病毒增功能研究可能導致更大的威脅。

一項包括美國波士頓大學學者在內的病毒最新增功能研究引發業內人士熱烈反響（https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.10.13.512134v1），該研究將新冠變種奧秘克隆病毒的刺蛋白插入別的殺傷性更強的病毒，從而製造出一個傳播性能高，殺傷性強的病毒。該項研究並未向美國有關部門申報。研究成果尚未正式發表，但已經引發嚴厲的批評。

法國巴士德學院德教授Simon Wein-Hobsin 教授就此評論說：“類似的研究可能對人類有危險的病毒的出現提供了路線圖。通過公布這些信息，作者為下一個複製者提供了便利。”

比利時魯旺大學（Unviversit de Louvain ）神經科學研究教授Andre Goffinet 是兩年多來密切跟蹤新冠病毒溯源工作的巴黎團體（le Groupe de Paris ）的成員之一，對他來說，病毒增功能研究活動必須在全世界範圍內受到嚴格的監督，他感嘆如此威脅人類存亡的活動卻並沒有受到足夠的重視。

經過兩年多來的觀察，他認為新冠病毒源頭的真相或許已經永遠無法澄清，對他來說，新冠病毒很可能來自武漢實驗室的一次事故，他說：“我個人認為，武漢實驗室石正麗團隊在2014年，2015年非常興奮地從事了病毒增功能研究，在不知不覺中發生了事故，這本來應該到實驗室進行認真的調查，但是，今天看來是完全不可能的，因為事故的責任者無法承擔如此巨大的責任，可以想象，他一定會想到要自殺！我並不認為他們是在開發生物武器，我覺得他們應該是一流的科學工作者 ，所以，我覺得原因是缺乏嚴謹的工作規則，再加上運氣不好，所有才造成了類似的事故。當然，美國人也必須承擔他們的責任，雖然這種責任是間接的，因為武漢的研究項目是與美國的機構共同合作的，尤其是彼得·達薩克（Peter Daszak），他曾經試圖掩蓋真相。”