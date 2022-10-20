非洲:幾內亞的科納克里大酒店

RFI採訪 / 人文交流

在瀕臨大西洋的西非國家幾內亞，現有約三萬華人華僑，構成該國最大的外國僑民社區之一。首都科納克里有一家由中國人經營的大酒店。這一含餐廳等配套服務的大酒店名稱就叫科納克里大酒店（Grand Hotel de Conakry）。本台法廣RFI通訊員赴實地採訪，在同一建築群內還看到超市和娛樂設施。多位生活在當地的華人用法語接受了現場採訪，他們有男有女。這些訪談內容已在周四更新的法語«非洲報導»專欄(Chronique Reportage Afrique)的節目中播出。

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本台RFI法文網2022年10月20日星期四在法語«非洲報導»(Chronique Reportage Afrique)專欄刊出通訊員馬蒂亞斯（Matthias Raynal）發自幾內亞首都的一篇實地報導。在華人經營的科納克里大酒店（Grand Hôtel de Conakry），多位生活在那裡的中國僑民接受了現場採訪。

FMM / RFI : Chronique Reportage Afrique 法廣專欄«非洲報導» © FMM - Studio Graphique

這篇法文專欄報導的原標題為：[Guinée: plongée dans l'archipel chinois de la ville de Conakry]。換作中文可譯作：[幾內亞:紮入科納克里城的中國群島內]。下面是簡介以供分享。

幾內亞華人在美食上沒有入鄉隨俗 -

本台法廣RFI«非洲報導»專欄(Chronique Reportage Afrique)的這篇採訪首先描述說，現場裝飾，是一些有轉盤底座的大圓桌，如同在中國隨處可見的那樣。本台記者與對話人相約在一間餐館內。早上10點半，對話人Peng Sun正在科納克里大酒店的最頂層享用着早餐。

這位對話人介紹說，這是一間在幾內亞十分知名的中餐館。幾乎所有中國人都知道它。當地人也到此宴請親朋好友。這些設施對當地社區而言十分重要。這裡的華人有着自己的美食，在飲食上沒有易風隨俗。

RFI Image Archive / L'aéroport de Conakry, en Guinée. (illustration) 存檔圖片 / 幾內亞首都科納克里機場。 Getty Images - mtcurado / RFI Image Archive

本台RFI的這名對話人Peng Sun在幾內亞才生活了一年多的時間。他是一家中國基建企業的口譯員和貿易主管。他表示，非洲是一個十分神秘的大陸。他有意去發現這個世界，而不只是為了賺錢。

幾內亞首都科納克里城內的中國村 -

本台RFI法語通訊員注意到，在科納克里大酒店（Grand Hôtel de Conakry）建築群內，還有一間超市和一處Casino娛樂場。在此最好還是說漢語。這算得上是幾內亞首都市中心裡的一座中國小村莊。Peng Sun的女友Yao Li也接受了採訪。她解釋說，對大多數中國人而言，他們相信非洲是危險的，他們害怕異地的生活。安全是首要。

幾內亞首都科納克里設有中國診所 -

本台法廣RFI«非洲報導»專欄(Chronique Reportage Afrique)在這篇報道的最後部分指出，我們的對話人Peng Sun在幾內亞與當地人或其它國家的僑民交往，沒有語言障礙。我們的對話人Peng Sun還帶着本台法語通訊員去了當地的另一家酒店le Primus。那裡甚至還有一家由一名中國醫生（Dr. MA）主持的診所。這位中國醫生在接受採訪中說，類似設施對當地不會說法語的中國僑民就醫而言十分重要。

RFI Carte Archive / Afrique : Guinée-Conakry. 存檔地圖 / 西非國家幾內亞 RFI - L.Mouaoued

（翻譯和編輯：RFI法廣電台 尼古拉）

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