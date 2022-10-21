美國據報考慮將對華技術管制擴大到量子計算和AI領域

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據彭博社10月21日引述消息人士的話報導，拜登政府正在探索出台新的出口管制措施的可能性，這些措施將限制中國獲取一些最強大的新興計算技術。

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據匿名的消息人士稱，這些處於早期階段的潛在計畫主要集中在仍處於實驗階段的量子計算領域，以及人工智能軟件。消息人士說，業內專家正在權衡如何設定這項新興技術的限制參數。報導指，這些努力如果得到實施，將是繼本月早些時候美方宣布的針對芯片製造業的限制措施之後的又一舉措，旨在削弱北京在武器和監控系統中部署尖端半導體的能力。

美國已經加大了行動力度，以遏制中國開發某些技術的能力。美國認為這些技術是與其首要戰略對手競爭的關鍵。本月初發布的全面規定還限制了美國公民和居民參與中國芯片製造業公司的方式。美國商務部工業與安全局對新措施的可能性不予置評。美國國家安全委員會發言人稱，未注意到有關額外控制措施的討論。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）在上個月有關科技、競爭力和國家安全的演講中，將“包括微電子、量子信息系統和人工智能在內的與計算相關技術”，稱為美國“未來10年將發揮特大作用”的發展。他還指出，實施出口管制旨在“儘可能維持對對手的大幅領先”。

擴大圍繞對華出口先進技術的限制將進一步引發中方不滿，並迫使其他國家在世界這兩個最大的經濟體之間選邊站。據消息人士說，這些新想法已經與美國的盟友分享。消息人士介紹，美國政府官員們仍在決定如何對量子計算進行控制，這可能會集中在輸出水平和糾錯率上。

一名知情人士表示，美國政府還在制定一項有關對外投資審查機制的行政命令，該機制將審查流向某些中國技術的資金，量子計算和人工智能可能包括在內。這可能包括由民主黨籍聯邦參議員凱西(Bob Casey)和共和黨籍聯邦參議員科寧（John Cornyn）早先推動的對外投資審查機制類似的部分內容。