非洲:一位學習漢語的加蓬記者

中國與非洲 / 漢語教學

本台法廣RFI法語節目近日就中國與非洲之間關係組織系列節目，其中在加蓬的通訊員採訪了一名正在學漢語的記者。

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在瀕臨大西洋幾內亞灣的非洲國家加蓬（GABON），本台法廣RFI法語通訊員Yves-Laurent Goma 近日走訪了位於該國首都利伯維爾（Libreville）的一所孔子學院（institut Confucius）。那裡的學生們正在練習在電話中，用漢語交流。

RFI Image Archive / Sénégal : A l'Institut Confucius de Dakar, sur le campus de l'Université Cheikh Anta Diop, le 19 octobre 2022. (illustration) © RFI / Charlotte Idrac

據介紹，本台RFI通訊員走訪的這所孔子學院，開設在加蓬的奧馬爾·邦戈大學（Université Omar Bongo）內。三年來，在當地年青人中取得巨大的成功。其中有一名學員是新聞工作者。他接受採訪說："會有那麼一天，漢語將成為一種職業語言，被廣泛運用，對商業和政界人士進行採訪。這是給多了一種提高自己認知和了解世界的方式。"

CHINE; GABON _Enrobé Desk Nicolas 2022.10.21 v midi Présentiel Gabon - Apprentissage de la langue chinoise 尼古拉

這名正在學習漢語的加蓬記者認為，中國的自我定位是第二強國，也許它正在等待適當時機宣告已成為第一強國。在這個採訪中，他還鼓勵其他年青人培養對漢語的興趣。他認為，這是一種未來的語言。

以上是本台法廣RFI加蓬通訊員的專訪報導部分內容。

（翻譯和編輯：RFI法廣電台 尼古拉）

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