Theranos創始人霍姆斯被判處11年零三個月監禁

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美國加州聖何塞地方法院法官達維拉（Edward Davila）18日宣布了對已停業的血液檢測初創公司Theranos前CEO霍姆斯（Elizabeth Holmes）涉嫌欺詐案的判決，她被判處11年零三個月的監禁，在獲釋後還要接受三年的監管。現年38歲的霍姆斯計畫對判決提出上訴，她必須在2023年4月27日自動歸押。

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今年1月，陪審團對霍姆斯的四項指控裁定有罪，指控她向投資者虛假陳述了這家初創公司的技術、財務狀況和商業前景。美國政府的律師要求判處15年監禁，以及緩刑和賠償，而霍姆斯的緩刑官則要求判處9年監禁。霍姆斯的辯護團隊要求主審她案件的法官達維拉判處她最多18個月的監禁，然後是緩刑和社區服務。

在周五宣布判決之前，淚流滿面的霍姆斯向法庭發表了講話。“我愛Theranos。這是我一生的工作，”她說。“我試圖讓參與Theranos的人是我最愛和最尊重的人。我為自己的失誤而感到悲痛。”

霍姆斯在庭上還向Theranos的員工、投資者和病人道歉。她說：“我非常、非常抱歉。我為建立我們的公司和拯救我們的公司付出了我的一切，我用我身體里的每一個細胞對我的失敗感到後悔。”

現年38歲的霍姆斯在2003年19歲時創辦了Theranos公司，此後不久就從斯坦福大學退學，全職從事該公司的工作。在經歷了十年的低調創業之後，霍姆斯開始追求媒體，聲稱Theranos公司發明了一種技術，只需從手指上取幾滴血，就能準確可靠地檢測一系列疾病。

受到媒體追捧後，Theranos從一眾名流投資者中籌集了9.45億美元，其中包括媒體大亨默多克(Rupert Murdoch)、甲骨文創始人埃里森(Larry Ellison)、沃爾瑪的沃爾頓家族以及美國前教育部長德沃斯(Betsy DeVos)的億萬富翁家族。

在高峰期，Theranos的估值為90億美元，使霍姆斯成為紙面上的億萬富翁。她在雜誌封面上受到稱讚，經常穿着標誌性的黑色高領毛衣，讓人把她與已故蘋果公司CEO喬布斯相提並論。