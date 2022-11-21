裁員潮後，推特又爆“離職潮”

科技/推特

全球知名社交媒體平台推特（Twitter）的大規模裁員風波還沒有落定，現在又爆發“離職潮”。由於數百名員工拒絕在長工時、高強度的環境下工作而選擇辭職，馬斯克決定將各個辦公室關閉至11月21日。

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美國媒體日前報導，法新社獲得的一份推特公司的內部文件顯示，推特的新當家馬斯克（Elon Musk）要求員工簽署承諾書，承諾在長工時、高強度的環境下工作。否則，員工就要在領取相當於三個月工資的遣送費後離職走人。

馬斯克說，“展望未來，要打造具有突破性的推特2.0，在競爭日益激烈的世界取得成功，我們需要非常頑強。這就意味著要面對長時間、高強度的工作，只有出色的表現才能達到及格分。”而不同意此觀點的人，可以在領到三個月工資的遣送費後離開推特。

事實上，拒絕簽署承諾書的人數比想像的要多。因為太多人決定領取賠償費用後走人，導致目前不確定哪些人會上班，所以只能先關了辦公大樓。

許多技術人員的離職，可能會危及推特的日常營運，在未來面臨更多的不確定因素。有業內人士和電腦程式員表示，隨著推特大批工程人員被炒魷魚或辭職，短期內公司的營運或將受到重大影響，甚至出現系統崩潰。

從20日開始，備受矚目的“卡塔爾世界盃”開幕。預計全世界的足球迷和網民們將利用推特等社交平台緊密互動。可恰在此時，推特爆發“離職潮”，若系統超負荷無法正常運作，恐怕會出現系統崩潰的可能。