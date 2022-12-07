拜登助攻 台積電提高在美投資規模至400億美元

台積電加碼投資美國

美國總統拜登周二6日參觀了台積電在亞利桑那州的新廠區，據華爾街日報披露，台積電計畫在這裡建造第二座工廠，並將投資提高到400億美元。製程技術也將導入4納米及3納米。產業專家認為，台積電應是為了因應客戶的明確需求，而數據中心及電動車芯片需求應是主要驅動力。

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據報道，台積電正加緊推進在美國製造芯片的計畫，此舉受到拜登政府的鼓勵，還可能獲得來自美國納稅人的財政支持，這反映出美國政府對關鍵芯片生產依賴亞洲的擔憂。

拜登在參觀廠區後發表講話時說，這對亞利桑那州來說將是一個不可思議的資產，美國製造業回來了。

按照之前披露的一項120億美元的投資計畫，台積電已經在亞利桑那州建設該公司的第一家工廠。據台積電錶示，兩座晶圓廠完工後，台積電在亞利桑那州將擁有超過60萬片晶圓年產能，預計終端產品價值超過400億美元。該公司稱，兩座晶圓廠的投資是亞利桑那州史上最大規模的外國直接投資，也是美國歷史上規模最大的外國直接投資案之一。

台積電是全球晶圓代工龍頭。根據市場調研機構集邦諮詢數據顯示，2022年第二季度，台積電在全球晶圓代工市場營收排名第一，份額高達53.4%。排名第二的三星，份額落後台積電接近37個百分點，為16.5%。

兩座工廠均將導入台積電較先進的芯片產線。此前台積電宣布首座工廠計畫採用5納米製程技術，規畫月產能為2萬片晶圓，按照台積電最新披露的進展，該產線將於2024年開始生產N4製程技術的產品。此次宣布的第二座晶圓廠將採用3納米製程技術。

上述消息宣布之時，正值台積電於亞利桑那州的首座工廠舉行設備進廠典禮，包括美國總統拜登、台積電創始人張忠謀、台積電董事長劉德音、台積電總裁魏哲家、蘋果CEO庫克、英偉達CEO黃仁勳、AMD CEO蘇姿豐、ASML CEO溫彼得等政商界人士參加了該典禮。

預計台積電亞利桑那州工廠將獲得美國《芯片與科學法案》（CHIPS Act，即“芯片法案”）中提及的撥款補貼，不過，台積電和美國政府未透露兩座晶圓廠將能得到多少資金支持。拜登稱，美國政府將於2023年第一季度發布有關芯片法案的資金指導方針，台積電可以根據該法案獲得聯邦補貼。