德國越來越依賴華為5G技術

5G

據德國《明鏡》周刊報道，儘管對中國參與關鍵基礎設施的擔憂日益增加，但德國對華為裝備其5G移動網絡的依賴程度甚至超過了其4G網絡。電信諮詢公司 Strand Consult的一份研究報告顯示了這一點。

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根據該報告，華為佔德國5G RAN（智能手機連接網絡的基地台和相關基礎設施）的59%，高於4G網絡的57%。

許多歐洲國家已經禁止中國公司進入其全部或部分5G網絡。它們擔心，中國公司可能竊取數據或以其他方式破壞電信基礎設施，美國正在朝這個方向施加強大的外交壓力。

路透社得到的該研究報告將於下周發表。該報告概述了中國公司華為和中興在整個歐洲推出下一代移動網絡中的作用，強調了德國對其主要貿易夥伴的依賴程度和持久性。

研究報告說，“有跡象表明，德國並沒有認真對待中國帶來的安全威脅。”該報告將華為5G與北溪二號天然氣管道相比較，反對者長期以來一直批評該管道存在安全風險，但此前卻被柏林方面強行推進。

華為一再否認其設備構成安全風險，並指責華盛頓推行保護主義，試圖保護那些無法與中國技術和價格競爭的美國公司。華為尚沒有就研究報告表態。

德國聯邦網絡局對路透社表示，現行法規對核心組件和RAN的規範有所區別。批評者認為，法規對處理敏感數據的核心網絡的要求最為嚴格，但核心網絡與RAN基礎設施密不可分，兩者都可能構成安全風險。

社民黨數字政策發言人詹斯-齊默爾曼指責網絡運營商遵守了新法律的最低要求，但沒有遵守其精神：“如果這種態度繼續下去，我們將不得不收緊法律框架”。

Strand報告顯示，雖然德國不是唯一一個在5G網絡中越來越多地使用中國製造的RAN設備的國家，但許多歐洲小國，特別是北歐和東歐國家，如愛沙尼亞、立陶宛和斯洛伐克，根本就沒有使用。

報告作者約翰-斯特蘭德告訴路透社，其中一些國家的運營商自己選擇了非中國供應商，以迎合那些擔心工業間諜的企業客戶。而華為在柏林的市場份額甚至高於北京，因為它在北京面臨國內競爭對手中興的激烈競爭。 德國議會2021年4月23日通過“IT-安全法2.0”。這部又被稱為 “華為法”的法律為華為等下一代網絡的電信設備製造商設置高門檻。根據這項立法，若供應商聲明不實、不支持安全審計或未能及時報告或修補漏洞，個別的資訊科技（IT）零組件或整個公司都可能會被禁，並被宣布為不受信任的公司。