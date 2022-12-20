【視頻】在巴黎欣賞中國詩詞古風音樂之美--旅法作曲家郟國慶聲樂作品專場

法國，文化藝術

當古典雅緻、曲調唯美的中國古風音樂在網絡樂壇流行，在巴黎，旅法作曲家郟國慶先生的聲樂作品專場，就為巴黎中法樂友們呈獻了一場場演繹中國詩詞古風韻美的音樂盛筵。

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這場三年多就已醞釀的專場音樂會12月18日下午在巴黎十三區Salle Colonne演出廳舉行。

八十八歲的郟國慶先生早年就學於上海音樂學院作曲系，後在浙江江西省歌舞團從事作曲創作，曾參與多部電視劇、歌劇和歌舞大型作品的創作，1987年移居法國後，譜寫了20首優秀藝術歌曲的管弦樂總譜，著有獨唱藝術歌曲兩集，110首中國民歌鋼琴小曲集，9部中國古典詩詞大合唱系列作品等等。

音樂會圖片 © 法廣

18日的此次演出，是繼2014年之後，郟國慶在巴黎舉辦的第二個音樂作品專場。

演出分上下兩部分約兩個多小時，選取了他在不同時期創作的共16個詩詞聲樂作品，其中12首古詩詞，4首當代詩詞。有膾炙人口的《相思》（王維）、《虞美人》（李煜），也有充滿江南水鄉柔美婉約的《西湖三月雨》（周祥鈞）、《採蓮曲》（戎昱）...

音樂會圖片 © 法廣

音樂會由巴黎之春合唱團主辦，合唱指揮兼男中音獨唱賈一然，他和其他三位音樂才俊：女中音伍艾、男高音羅發初、女高音張思珂等擔綱了精彩的獨唱表演。

合唱團團長吉祖英在演出後向本台表示說，此次演出的成功，是50多位參演團員經過100多天一絲不苟努力練習的結果。唐詩宋詞是中國文化寶庫中的兩顆璀璨明珠，我們要用音樂的形式呈現給中國和法國的觀眾，這也是郟國慶老師的畢生心願，他的作品很多，作品等身，但很多作品還沒有被演出被呈現。在合唱團今年即將迎來十周年時，這場音樂會也是對合唱團的一個禮物，郟國慶老師幾年前將個人積蓄捐獻增給合唱團，就是希望以這種方式回饋社會。

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旅法作曲家郟國慶聲樂作品專場音樂會12月18日在巴黎十三區舉行 © 法廣