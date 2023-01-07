紐約時報：如何防禦XBB.1.5這種病毒？

紐約時報

紐約時報日前刊文:“新冠亞變體XBB.1.5有什麼特點？我們應該擔心嗎？” 其中就如何防禦這種病毒變種的問題，訪問了一些專家，主要結論是：大多數人自我保護的最好方式就是接種疫苗和加強針。

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紐約時報訪問了加州大學洛杉磯分校大衛·格芬醫學院的傳染病醫師和免疫學研究員奧托·楊，他說：“在大多數情況下，那些及時接種疫苗並及早接受奈瑪特韋/利托那韋(Paxlovid)或瑞德西韋(remdesivir)治療的人都會沒事。” 大多數人自我保護的最好方式就是接種疫苗和加強針。

奧托·楊說，特別是那些高危人群以及在過去四到六個月沒有打加強針或沒有感染過新冠的人，更應該做好接種疫苗的準備。有專家甚至建議儘早接種加強針。

奧托·楊說，二價加強針可以讓免疫系統學會識別2020年的原始毒株以及BA.5奧密克戎變異株。雖然二價疫苗產生的抗體抵禦XBB.1.5的能力還有待觀察，但如果被感染，靠加強針產生的T細胞防護仍能保護人體免受嚴重疾病的影響。

流行病學家兼明尼蘇達大學傳染病研究和政策中心主任邁克爾·奧斯特霍爾姆表示：就疫苗有效性而言，“如果我們看到死亡人數減少，患上嚴重疾病和住院的人數減少，那就算人們確實會被感染，也還是巨大的成功”。

奧斯特霍爾姆表示：如果是新冠重症高危人群或是家人屬於易感人群，應該考慮佩戴口罩，避免進入擁擠的室內場所，並詢問其他人的新冠癥狀或接觸病毒的情況，特別是在聚會之後。這些人還應該頻繁進行新冠檢測，如果呈陽性應儘早使用奈瑪特韋/利托那韋等抗病毒藥物進行治療。