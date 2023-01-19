盧米埃獎致敬失去自由的伊朗電影人

法國/伊朗/電影

法國第28屆盧米埃獎於1月16日星期一在巴黎頒發。由伊朗裔女演員米娜·卡瓦尼（Mina Kavani）和紮拉·阿米爾·阿布拉希米（Zar Amin-Ebrahimi）頒發最佳電影獎，她們J藉此機會向被專制政權囚禁而失去自由的伊朗電影人和伊朗人民表達懷念和敬意。

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兩位女伊朗女演員（導演）在發言中真情流露，她們說：“讓我們一起懷念因為一部電影或一個承諾被囚禁的那些導演們，懷念那些不能和平地生活在自己的藝術中女演員和男演員們。請允許我向親愛的導演賈法爾-帕納希表達非常感性和忠實的思念，他遠離家人，已經被監禁了七個月，我們我想念同樣失去自由的穆罕默德-拉蘇洛夫（Mohammad Rasoulof ）和 穆斯塔法-艾哈邁德（Mostafa Al-Ahmad ）。“

“艾馬尼被殺害事件發生四個月來，我每分每秒的思想和呼吸都獻給伊朗人民，這個充滿陽光的民族現在每晚都活在對朝陽恐懼的煎熬中。因為黑暗的人總是的在黎明時分處決我們的孩子。

考慮到他們的野蠻程度，我想知道我們的藝術能對他們說些什麼。我現在可以肯定的是，在革命的火焰之前，電影之光夢想自由如果專制者囚禁導演、女演員和演員，審查電影，那是因為電影是巨大的，構建自由明天道路。我們將一起走在這條路上。因此，我要感謝你們通過製作這些充滿光明的電影，為他們承載了這個希望。“

據法國世界報2022年7月12號報道，幾天來，接連有三位伊朗電影界人士被逮捕。7月8日星期五，穆罕默德-拉蘇洛夫和他的同事穆斯塔法-艾哈邁德在家中被捕，並因其 "反革命 "活動被拘留。7月11日星期一，輪到電影製片人賈法爾-帕納希（Jafar Panahi）被捕，他來到關押他兩名同行的監獄，表達對他們命運的擔憂。

報道稱，幾年來，在電影製作人阿巴斯-基亞羅斯塔米（Abbas Kiarostami）時期的干預比較低調的伊朗當局，現在卻加緊控制，與少數“不聽話”的本國電影製作人玩貓捉老鼠的遊戲。賈法爾-帕納希（Jafar Panahi），基亞羅斯塔米的前助手，2000年因《圓圈》獲得威尼斯金獅獎，以及穆罕默德-拉蘇洛夫（Mohammad Rasoulof），2020年因《魔鬼不存在》獲得柏林電影節金熊獎，都是專制政權特別的目標，依次成為臨時逮捕、監禁和禁止離開該國的受害者。

盧米埃獎由外國記者評選、是相當於金球獎之於好萊塢的電影獎項。該獎通常於凱撒電影獎頒獎前一個月舉辦。