抖音海外版承諾遵守歐盟數位服務法規並保證個資安全

抖音海外版/歐洲

抖音海外版歐洲運行情況最新報告顯示，該短視頻分享軟件在歐洲32個國家每月的活躍用戶已經達到一億五千萬。抖音海外版日前發表公報表示，公司將強化在歐洲的部署，遵守即將啟動實行的歐盟數位服務法案關於打擊假新聞和保護用戶個人資訊的要求。

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根據抖音海外版上周推出的運行報告，該軟件在歐洲32個國家的活躍用戶已經從2020年底的每月一億人，達到如今的一億五千萬。法新社17日發自巴黎的報道指出，抖音海外版聲稱在全球的每月活躍用戶量有十億之眾，而多項調查顯示，該軟件尤其為4到18歲少年的喜愛，他們平均每天在該平台上花費的時間長達一小時三十分鐘。

但與此同時，不僅該平台上傳播的內容良莠混雜，而且一家網絡內容調查網站Newsgard去年9月的調查還顯示，平台上20%的視頻內容包含假新聞。

該軟件受眾不斷暴增因此引發歐盟的特別關注，軟件平台是否會將用戶個人數據傳往中國更是歐盟擔心之所在。歐盟相關負責人在不久前抖音海外版首席執行官周受資到訪布魯塞爾時，再三呼籲抖音遵守歐洲打擊假新聞以及保護個人資訊的規定。

歐盟數位服務法案幾個月後將啟動執行。這項新法規旨在打擊假新聞以及網絡平台宣傳仇恨的內容。大型社交媒體平台必須就他們向用戶推送內容的算法做出說明。法國視聽傳媒機構去年底就曾批評抖音海外版在其算法運作問題上不透明。

抖音海外版17日在一份公報中表示，公司意識到繼續在歐洲投資，支持不斷擴大的用戶群的重要性。並列舉公司為因應歐盟新法規，將採取的措施，承諾保證歐洲用戶的個人資訊安全，限制其員工可以進入這些數據的可能性，也將將可能減少這些數據移往歐洲之外的可能性。該公司已經在愛爾蘭首都都柏林設立了一個資訊透明中心，正在考慮在都柏林開設第二個數據存儲中心，也考慮開設第三個歐洲資訊存儲中心。