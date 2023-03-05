第29屆沃蘇勒國際亞洲電影節進行時

青石綠竹，飛檐朱門，法國西南歷史小鎮沃蘇勒掛起了紅燈籠—第29屆沃蘇勒國際亞洲電影節（FICA）2月28日至3月7日在溉城濃郁的東方氣氛下舉行。這個歐洲最早的聚焦亞洲的電影盛會，今年遴選31個國家的85部影片競賽展映，釜山電影節創辦人及主席李庸觀擔任今年電影節評審團主席，電影節特別緻敬土耳其導演賽米·卡普拉諾格魯（Semih Kaplanoglu），一周的電影節期間將展映他著名的《蛋》《乳》《蜜》三部曲在內的所有作品。

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在今年入選電影節的85部電影中，有38部新片，其中9部影片入圍主競賽單元，參加電影節金環獎的角逐，分別來自於韓國、中國、印度、伊朗、菲律賓，阿塞拜疆、蒙古、新加坡和越南。中國年輕的導演劉雨霖執導的《普通男女》入圍，這是該片在歐洲的首映，《普通男女》去年也入圍了被譽為“亞洲戛納電影節”的釜山國際電影節。

第29屆沃蘇勒國際亞洲電影節圖片集錦

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今年的沃蘇勒特別向土耳其導演卡普拉諾格魯致敬，他和評審團主席李庸觀一起被授予榮譽金環獎。電影節期間獎展映這位土耳其大師級導演的全部作品，事實上，卡普拉諾格魯2002年就曾首次在沃蘇勒亞洲電影節展映了其第一部電影《離家出走》，他的“夢土耳其─約瑟夫三部曲”（ 《蛋》《乳》《蜜》）曾連續三年驚艷戛納、威尼斯、柏林三大國際影展，終部曲《蜜》更是在2010年擒下柏林影展金熊獎最佳影片，成為土耳其首位獲得此項榮譽的導演。

沃蘇勒亞洲電影節由一對鍾愛亞洲影片的戴魯安納（Thérouannes）夫婦創辦，在近30年間始終是法國公眾了解欣賞獨特的亞洲電影的機會，尤其近幾年，隨着亞洲的電影創作獲得了前所未有的非凡發展，電影節也吸引了更多電影愛好者的關注。截至去年舉辦第28屆時，沃蘇勒電影節已累計推出近1800部亞洲影片，吸引近60 萬人次入場觀影。

讓那些隱沒在資料館鮮為公眾所知的優秀電影推介給觀眾是沃蘇勒電影節的使命之一，今年電影節特別將關注聚焦給新加坡和菲律賓兩國。 在“看新加坡電影“單元展映14部不同時期電影，回顧介紹新加坡獨特的電影演變歷史；此外，今年是法國與菲律賓建交75周年，電影節在FDCP（菲律賓電影發展委員會）的支持下，在"看菲律賓電影"單元展映13部影片，尤其突出部分最新修復的作品，有像Lamberto Avellana、Mario O'Hara、Ishmael Bernal等老一輩導演的影片，也包括Sheron Dayoc、Mikhail Red等菲律賓電影人才的後起之秀。

電影節另一大展映單元是 "亞洲裔移民電影"，這個主題包含了流亡或僑居外國的亞裔導演，或者是祖輩遷居國外、本人是二代或三代移民的亞裔導演的作品，這個單元不僅內容最豐富，多以反映雙重文化身份困惑為主題，電影的表現形式也相當多樣，展映的影片包括了動畫、戲劇、懸疑、驚悚、喜劇片等各種類型。

特別提醒：在本屆沃蘇勒亞洲電影節之後，獲獎影片將於4月21日、22日和23日在巴黎吉美亞洲藝術博物館和Inalco（國立東方語言與文明大學）再次對公眾播映。在巴黎的電影愛好者屆時可以前往觀看。

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01:00 第29屆沃蘇勒國際亞洲電影節海報 © FICA海報