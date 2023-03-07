第29屆沃蘇勒亞洲電影節 : 關注受災害和政治壓迫民眾的命運

電影節，亞洲

在經歷了兩年多的新冠疫情之後，第29屆沃蘇勒亞洲電影節突出對突尼斯、敘利亞、阿富汗、伊朗等國遭受自然災害或政治壓迫民眾的關注。在2月28日舉行的開幕式上，伊朗導演納德·塞瓦簡要介紹了他的同胞、曾被關押7個月的伊朗著名電影製作人賈法爾·帕納希(Jafar Panahi)的近況, 帕納希今年2月初剛剛獲釋。阿富汗女演員瑪麗娜 古爾巴哈里（Marina Gulbahari）在評委見面會上則表達了對其祖國的絕望，說"我們只是想要自由......"。

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古爾巴哈里曾在西迪克-巴爾馬克執導的電影《奧薩瑪》中扮演角色，飾演一個在塔利班壓迫下被迫裝扮成男孩以養家糊口的阿富汗少女。這個角色使她在國際影壇獲得聲譽，之後她也出演了其他阿富汗電影，2015年她被迫離開阿富汗。 此次古爾巴哈里受邀擔任本屆沃蘇勒電影節Marc Haaz獎項評委。

推介那些因各種原因未能公開發行的電影、包括髮掘隱入資料檔案已被忽視的影片，是法國沃蘇勒（Vesoul）國際亞洲電影節獨居特色之一。2023年入選的來自31個國家的85部影片，其中有34部是之前從未放映的影片。

兩位榮譽金環獎：土耳其導演卡普拉諾格魯和韓國導演李庸觀

今年，沃蘇勒電影節特別緻敬土耳其導演卡普拉諾格魯（Semih Kaplanoglu），電影節期間放映他的全部作品。卡普拉諾格魯是為數不多的作品入選柏林電影節的土耳其電影人之一。他的三部曲之終部曲《蜂蜜》獲得2010 年柏林金熊獎，《牛奶》也入選了威尼斯和戛納電影節，其中2021年的最新作品《哈桑的承諾》入選戛納電影節 "一種關注 "單元。在這之前，他首次被國際影壇關注就是在沃蘇勒亞洲電影節上，當時他的第一部電影《離家出走》2002年首次入圍沃蘇勒電影節。此次電影節期間播出了他的一些從未在法國發行的電影。同時他也被授予第29屆沃蘇勒電影節的榮譽金環獎。

今年的另一個榮譽金環獎得主是韓國電影人李庸觀，他是韓國釜山電影節的共同創始人和導演。釜山電影節是韓國最大的電影活動，也是亞洲最重要的電影活動之一，有亞洲戛納電影節之稱。幾年前，因放映了一部有爭議的紀錄片而使釜山電影節的獨立性受到考驗。這部有關導致476人死亡的Sewol號沉船事件的紀錄片批評了韓國救援部門和政府在處理危機中的低效率。此後電影節團隊受到削減補貼和控制其藝術選片的各種壓力，一度成為一場嚴重的政治危機，但釜山電影節保持了其發展，尤其是在李永寬的執領下。李庸觀也受邀擔任今年沃蘇勒電影節主競賽單元國際評委團的主席。

電影節致敬導演卡普拉諾格魯與觀眾互動

在卡普拉諾格魯《蜂蜜》一片3月5日的一場展映後，導演在現場與電影節觀眾進行了互動，回答有關影片的觀眾提問。

點擊視頻收看此次互動部分內容。

土耳其導演卡普拉諾格魯與觀眾見面 2023 3 5 法國Vesoul © RFI中文