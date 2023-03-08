第29屆沃蘇勒亞洲電影節落幕 蒙古影片《銷售女孩》獲最高“金環獎”

電影節，亞洲，法國

第29屆沃蘇勒亞洲電影節3月7日（星期二)圓滿落幕，當晚舉行的閉幕儀式上，由韓國導演李庸觀擔任主席的國際評委團將今年的最高獎“金環獎”一致授予了蒙古導演森格多吉-揚奇夫多吉執導的影片《銷售女孩》(The Sales Girl)。

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“金環獎”評委團在頒獎時對該影片的評語是："這是一部溫暖、真誠和迷人的影片，顯示了導演清晰而自信的技法，有很大精確性，情緒和音樂的運用尤其有效。“

《銷售女孩》曾2022年曾在釜山電影節上放映，並在紐約和大阪亞洲電影節上獲獎。

點擊播放“The Sales Girl”電影宣傳片（Youtube）

今年的榮譽“金環獎”授予了韓國導演、釜山國際電影節主席李庸觀和土耳其導演Semih Kaplanoğlu。

第29屆沃蘇勒亞洲電影節閉幕儀式 © RFI

共有來自31個國家的85部影片入選今年沃蘇勒電影節，其中包括38部新片。20部影片參加了7個評委會評出的11個獎項的評選：

評審團大獎：《冷如大理石》，導演阿西夫-魯斯塔莫夫（阿塞拜疆）。

評審團特別獎：《沒有盡頭》，導演Nader Saeivar（伊朗）

和《京都來信》，導演Kim Min-ju（韓國）。

Netpac評審團獎：《冷如大理石》，導演阿西夫-魯斯塔莫夫（阿塞拜疆）。

馬克-哈茲獎：《冷如大理石》，導演阿西夫-魯斯塔莫夫（阿塞拜疆）。

評論家評審團獎：《沒有盡頭》，導演Nader Saeivar（伊朗）。

Inalco評審團獎：《面紗背後》，導演Praveen Morchhale（印度）。

Inalco最受歡迎獎：《京都來信》，導演：Kim Min-ju（韓國）。

故事片觀眾獎：《＃Look at me》，導演Ken Kwek（新加坡）。

高中生評審團獎：《＃Look at me》，導演Ken Kwek（新加坡）。

紀錄片觀眾獎：《母親的語言》，導演Jean-Baptiste Phou（法國-柬埔寨）。

青年評審團獎：《風中之根》，導演Soraya Akhlaqi（阿富汗）。

沃蘇勒電影節周二宣布，第30屆電影節於2024年2月6日至13日舉行。