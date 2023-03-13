楊紫瓊摘得本屆奧斯卡最佳女主角桂冠

美國奧斯卡金像獎

喜劇《瞬息全宇宙》周日橫掃奧斯卡，贏得七個主要獎項，影片的女主角楊紫瓊摘得最佳女主角桂冠，她也是第一個獲得奧斯卡這一最高演員獎項的亞洲女演員。法新社指出，由於主要創、演人員中亞裔佔據了大部分，使得這部影片成為好萊塢的一個象徵，因為近年來好萊塢經常被批評缺乏多樣性。

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經過幾個星期的預測，獲得本屆奧斯卡10項提名的熱門影片《瞬息全宇宙》是周日晚間舉行頒獎典禮上的大贏家，斬獲最價影片、導演、女主角、男、女配角、剪輯和原創劇本七個重要獎項。影片主演——馬來西亞華裔演員楊紫瓊在上台領取影後小金人時，發表感言說："謝謝學院，這是歷史的創舉。"

楊紫瓊獲獎也在香港引發輿論，因為長期在香港影壇發展，也在發表獲獎感言時，楊紫瓊也感謝了香港給她養分，所以主管香港文化體育及旅遊局的官員楊潤雄就以「香港演員」祝賀楊紫瓊。對此，已移民台灣的香港演員杜汶澤很不以為然，表示楊紫瓊是馬來西亞華裔，提醒港府不要蹭熱度，並說“香港政府從來不會令人失望”。此外，對網友評論楊潤雄的祝賀：“沒關係，都是中國人，有什麼不行”等相關言論，讓杜汶澤也回應說：“全球人類都是同一個民族”。

影片講述了由楊紫瓊扮演的55歲華裔母親伊芙琳的冒險故事，她是中國移民，日常生活千頭萬緒，作為洗衣店的老闆工作繁重，同時還必須與抑鬱症女兒的另一個自我作鬥爭。但有一天她突然被召喚，要從一個邪惡勢力手中拯救眾多的平行宇宙。

這部瘋狂喜劇的原創二人組丹尼爾·謝納特和關家永分享了奧斯卡最佳導演獎。

周日舉行的第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，香港武打明星甄子丹，也受邀擔任頒獎嘉賓，此前因甄子丹對2019年香港反送中運動「是暴動而非抗議」的言論，引發香港民主人士的不滿與抗議，有10萬人簽名連署呼籲奧斯卡取消對他的邀請，但是甄子丹還時攜妻子汪詩詩如期現身參加頒獎典禮。對此中國民運人士王丹表示：「很遺憾奧斯卡主辦方還是向中共叩頭了，但我相信他們會付出代價。」