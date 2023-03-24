法語圈國際日和第28屆法語周

法語世界 / N°023

國際 – 今天是2023年03月24日星期五。本次[法語世界]（Cultures Francophonie）專欄節目圍繞國際法語圈每年的兩大傳統文化活動：法語語言和法語圈周（SLFF）和法語圈國際日展開。

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據法國文化部官網上的介紹，法語世界的人們自1988起，每年在03月20日迎接法語圈國際日。至今年（2023年），現已屆滿35周年。在聯合國，03月20號這一天也被稱之為國際法語日。

FMM - RFI Image Archive / SLFF : la 28e Edition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie du 18 au 26 mars 2023. 法國文化部圖片 / 第28屆法語語言和法語圈周（SLFF）- 2023年03月18日至26日。 © Ministère de la Culture / FMM - RFI Image Archive

而始於1995年的法語語言和法語圈周（SLFF），每年曆時一個多星期，期間涵蓋國際法語日這一天。它也被簡稱為法語語言周。2023年第28屆法語周（28e SLFF）活動起於3月18日星期六，即將在兩天後的3月26日星期天結束。

-- 法語圈國際日設立35周年-

五天前的03月20日星期一，人口多達近3億的法語世界慶祝了2023年國際法語日。

RFI Image Archive / OIF: depuis le 20 mars 1988, la Journée internationale de la Francophonie est célébrée dans le monde entier, dans les pays francophones mais aussi dans ceux où la langue française est moins répandue. © OIF / RFI Image Archive

在西非法語國家塞內加爾，本台法廣（RFI）在達喀爾（Dakar）常駐記者夏洛特（Charlotte IDRAC）於03月20號國際法語日當天發回採訪報導，介紹在當地深受民眾喜愛的塞內加爾私營[未來傳媒廣播電台]（RFM-Radio Futurs Medias）的少兒法語教學節目：[零錯誤]（Zéro Faute）。

在這一2023年國際法語日的特別報導中，達喀爾一所小學Ecole primaire Mamadou et Bineta的主任助理Djibril Ndiaye在接收本台法廣（RFI）常駐記者採訪時做出如下敘述：

“兒童在學習法語之前，首先學過其母語。鑒於這是一種第二語言，所以在語言上會相互干擾。在修習法語領域裡，[零錯誤]廣播節目為伴隨學校教學的一種方式，也是一種學習媒介。”

RFI Image / Sénégal : Astou Mbene Thioub enregistre sa chronique Zéro Faute à l'école Mamadou et Bineta de Dakar le 10 mars 2023. © Charlotte Idrac / RFI

另外，當天正在錄製這一法語教學節目的塞內加爾女記者Astou Mbène Thioub 也接受了採訪。她表示，法語作為該國的官方語言，與其它國語之間不存在障礙，這種多樣性也是一個財富。

---聯合國教科文組織的致辭-

在總部位於法國首都巴黎的聯合國教科文組織（UNESCO），該機構總幹事奧德蕾·阿祖萊夫人（Mme Audrey Azoulay）於2023年03月20號星期一國際法語日當天致辭表示，教科文組織和國際社會禮讚世界各地的法語使用者所言說和體驗的法語的多樣性和普遍性。。。在這個世界性的聯合國教科文組織（UNESCO）里，法語為六種官方語言之一，又與英語同為兩種工作語言之一。人們因此了解這個語言共同體在構想和建設一個共同世界方面的價值。

RFI Image Archive / À l’UNESCO, organisation universelle dont le français est une des six langues officielles et, avec l’anglais, l’une des deux langues de travail, nous savons toute la valeur de cette communauté linguistique pour penser et construire un monde commun. © RFI Image Archive

曾在法國前總統奧朗德任內擔任過法國文化部長（2016-2017）一職的聯合國教科文組織總幹事奧德蕾·阿祖萊夫人（Mme Audrey Azoulay）還表示，法語每天都因其多樣性而變得更加豐富。從法國文豪莫里哀（Molière）到剛果作家索尼·拉布·坦西（Sony Labou Tansi），從拉法耶特伯爵夫人（Madame de La Fayette）到塞內加爾女作家阿米納塔·索·法爾（Mme Aminata Sow Fall），從立陶宛（沙俄時代）的羅曼·加里(Romain Gary)到出生於達喀爾的2021年龔古爾獎（prix Goncourt）得主穆罕默德·姆布加爾·薩爾(Mohammed Mbougar Sarr)，這些用法語寫作的作家們，無論他們是誕生於單一的法語環境，還是將法語與其他語言混合使用，或者選擇使用法語來表達自己，都因此展現出法語的無限可能性，並開啟了無數通向世界的窗戶和通往未來的天地。教科文組織（UNESCO）致力於傳承這種多樣性，特別是通過促進在學校里使用多種語言，從而讓法語能夠繼續伴隨全世界青年的成長，也使他們可以繼續為多樣性添磚加瓦。

RFI Image Archive / Logo OIF - Organisation Internationale de la Francophonie. 存檔圖片 / 法語國家國際組織 © OIF / RFI Image Archive

此外，本台法廣RFI中文節目，於上周末還收到了法語國家和地區國際組織（OIF）就國際法語日的新聞公報。法語圈的這一官方機構宣布，03月20日為公眾開放日。這份公報還解釋說，之所以把每年的03月20號這一天定為法語圈國際日，是為了紀念於1970年03月20日在尼日爾首都尼亞美誕生的文化和技術合作局（ACCT-Agence de Coopération Culturelle et Technique）。後經發展，如今演變成為了有54個成員、7個准成員和27個觀察員的法語國家和地區國際組織（OIF）。

在法國首都，2023年法語語言和法語圈周（SLFF）起步的前夜，巴黎6區區府於03月17日上周五率先舉辦了巴黎第二屆非洲書展的開幕活動。這一書展的組辦方負責人Érick Monjour告訴本台法廣（RFI）記者，除了特邀榮譽嘉賓國幾內亞之外，今年還有來自阿爾及利亞、突尼斯、摩洛哥、塞內加爾和馬里的非洲出版商參展。

cultures francophonie 24-03-2023 法語世界 第23集 - 2023法國語言周/法語圈國際日

cultures francophonie 24-03-2023 法語世界 Episode 023 28e Edition SLFF & Journée internationale de la Francophonie 2023 尼古拉

各位聽友和網友，以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第23個節目，介紹第28屆法國語言周和2023年法語圈國際日。感謝本台法廣RFI Coordination的推薦，和常駐達喀爾記者自塞內加爾首都發回實地採訪錄音片段，以及Lucien的技術合作。謝謝您的忠實收聽。

（翻譯和編輯：RFI 法廣電台 尼古拉）

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