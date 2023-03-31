人工智能造成威脅？專家呼籲暫停繼續開發

人工智能開發

一群人工智能（AI）行業的專家3月28號在一封公開信中呼籲暫停開發比OpenAI最近推出的GPT-4更強大的生成性AI系統，理由是對社會和人類的潛在風險。

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路透社報道，這封信由非營利性的 "生命的未來研究所 "發表，包括埃隆-馬斯克在內的1000多人簽署，呼籲暫停開發，直到制定、執行並由獨立專家監督的共同安全協議。

該公開信說："只有當我們確信強大的人工智能系統的影響是積極的，其風險是可控的，才應該開發。"

專家們說，這些系統可能會造成經濟和政治混亂，並呼籲開發者與政策制定者和監管者合作。共同簽署者包括穩定人工智能公司的首席執行官埃馬德-莫斯塔克、Alphabet旗下DeepMind公司的研究人員以及人工智能大師約書亞-本吉奧和斯圖爾特-拉塞爾。

歐洲警察機構Europol周一也曾發表報告，警告ChatGPT等系統被濫用於網絡釣魚企圖、虛假信息和網絡犯罪。

簽署該信的紐約大學教授加里-馬庫斯（Gary Marcus）說："這封信並不完美，但精神是正確的：我們需要放慢腳步，直到我們更好地了解其影響。" 他指出，"大公司對他們正在做的事情越來越保密，這使得社會難以抵禦可能發生的損害。"

02:00 Hình ảnh minh họa ChatGPT. REUTERS - FLORENCE LO