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怎樣在漂泊中安身立命，堅守獨立人格和創作自由，這是一個多世紀以來海外華人藝術家的精神苦旅。不久前，巴黎「自由談」沙龍邀請旅法自由策展人、藝評人崔保仲先生蒞臨沙龍演講，題目是「後全球化語境中的藝術危機與跨文化創作――關於海外華人藝術家的觀察和思考」。

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巴黎「自由談」沙龍紀要與述評

自由在哪裡 藝術就在哪裡

――旅法策展人崔保仲談海外華人藝術家的跨文化場域與流變

作者： 安琪

怎樣在漂泊中安身立命，堅守獨立人格和創作自由，這是一個多世紀以來海外華人藝術家的精神苦旅。當代藝術大師趙無極當年抵達巴黎不久（1948），就立誓“不做西方人眼中的中國畫家，也不做中國人眼中的西方畫家”。今天的中國藝術家，不論身在何處，他們依然在東、西文化之間探尋自己的藝術之路。

全球化浪潮將一些藝術家推向前台，眩目的光環和天價的商業化抄作催生出一個又一個大師級藝術家，真實性被掩蓋了，沒有誰去關心藝術家的初衷，也沒有人追問藝術家作為個體的人，他所經歷的苦難和他的藝術探索，地域或國家名片支撐的頭銜幾乎壓倒一切，被金錢裹挾的藝術名利場甚囂塵上，如此這般奢華的低俗，象流行病一樣污染着人們的眼睛，審美被顛覆了，真正的藝術和藝術家較之趙無極時代似乎更加困惑。

不久前，巴黎「自由談」沙龍榮幸邀請旅法自由策展人、藝評人崔保仲先生蒞臨沙龍演講，題目是「後全球化語境中的藝術危機與跨文化創作――關於海外華人藝術家的觀察和思考」。崔保仲先生以法國為主，梳理20世紀旅法華人藝術家的文獻資料，研究旅法華人藝術家創作中的跨文化現象，並將自己近十年在策展、看展和交流實踐過程中的觀察與思考一一道來，提煉出從20世紀上半葉的海外華人藝術家李書同、傅抱石、林飛龍、徐悲鴻、常玉、潘玉良、林鳳眠、趙無極、吳冠中、莊哲等，到上個世紀70年代的旅法藝術家司徒立，以及80年代活躍在法國的藝術家嚴培明、茹小凡、王克平、馬德升、陳箴、楊詰蒼、黃永砯、王度等藝術群體，每一個名字的背後，都是滄海桑田以及與歷史共振的藝術脈動，突現了這幾個不同時代的藝術群體的獨特性和重要性。

走出 “ 神壇 ” 、嚮往自由

崔保仲1976年生於中國河北一個天主教世家（同時也是中醫世家），自小在神學教育和道家文化的熏陶中成長。 2002年被中國天主教地下教會派遣到巴黎神學院深造，曾先後在中國和法國的天主教堂擔任神職。2008年，崔保仲經過痛苦的內心掙紮和反思，申請還俗，2012年梵蒂岡正式批文。在此期間，他在巴黎勤工儉學，獲得索邦大學比較文學碩士後，攻讀文學博士。在讀博第三年時，受法蘭西學院文學院士程抱一（François Cheng）先生的影響和啟發，開始了他現在的研究課題，並且齊頭並進，從事自由策展人和藝評人的工作。

崔保仲做藝術純屬偶然。他說：起初是應田德熙、初鴻睿、沈珊等旅法藝術學人的邀請，他們希望有一個非藝術科班出身的朋友，一起做一些與藝術相關的活動。 當時，田德熙為巴黎藝術城駐地藝術家，周末大家經常聚在他那兒長談切磋，思考他們這一代應該做點什麼。正是這一契機，讓崔保仲走近了藝術。

2013年，這些生活在巴黎的策展人、藝術家、文化媒介人共同創立了VIA（拉丁語，意為道路）當代藝術協會，旨在支持年輕藝術家的展覽和駐地交流，展現人文關懷和生活美學。最初有田德熙、初鴻睿、鄭樂，稍後沈珊、馬仲怡、張慧、黃茗悅（目前在加州大學攻讀社會學博士）等都加入了協會。

恰在這時，崔保仲認識了旅法學者、法蘭西學院文學院士程抱一先生（2012）。回想起來，這真是一種緣份。程抱一身上那種中西文化、中法兩種語言、以及宗教的融合，都引起了崔保仲的好奇，通讀程先生的著作後，他受到很大啟發，覺得自己也可以融合身邊的這種語言、文化和宗教的差異性，走出一條自己的路。自那時起，崔保仲便對程抱一先生行以師禮，“幾乎每周都要拜會聊天一兩個小時，話題關乎程先生的生活經歷，他和常玉、潘玉良、趙無極等藝術家的友誼。當然，聊得更多的，還是關於藝術、哲學、文學詩歌等等”（崔保仲語，下同）。

對崔保仲來說，這些交流比上課的收穫要大得多。他說：“我在他身上看到了一條旅法華人的線索。當時突然萌生出一種類似使命感的東西，覺得這件事情我得去做。也就是那時我對文獻有了一些意識，會自覺去做一些紀錄，積累資料。”

2014年春，崔保仲以「宗教與自由初探」為題，第一次應邀來巴黎「自由談」沙龍演講。他從個人角度，以自己的親身經歷，來解讀這個看似有點抽象，有點理論的命題，探討宗教的外部自由與內部自由。

在金錢第一的當下，中國人的精神家園徹底被摧毀了。構建新的價值觀，是一項當務之急的重大工程；注重個體，是一個時代進步的標誌，它不僅僅是信仰或宗教層面的東西，更是一個個體存在的心靈層面的東西。是時，崔保仲正處於個人角色轉型的第二個階段：路究竟在哪裡？他的演講，再現了個人敘事的重要性，可看作是他對自己的過去做了一個交代，畫上句號後，翻開了新的一頁。

在異鄉文化中感知藝術

同年，崔保仲認識了年輕學子趙巍。當時趙巍想學電影，保仲想拍紀錄片，記錄剛畢業不久的旅法青年藝術家的生活、思想、創作狀態。兩人一拍即合，很快投入採訪拍攝，一個策畫編導，一個主導拍攝。後期製作中，崔保仲邊學習邊摸索，用了半年時間剪輯成片，於2015年10月以「藝術之路Les voies de l’art」為名推出公演，受到廣泛好評。

該片真實去雕飾，以歌手許巍的「藍蓮花」為主題曲貫穿始終，開片一句“沒有什麼可以阻擋，我對自由的嚮往”，搖滾而深沉地表達了這些漂流他鄉的青年學子對自由的追尋。青年藝術家郭成東、孟娟、馬仲儀、趙端、田德熙、吳昊、韓琴、蘇北和蔡劍超（二人組合）等參加了拍攝，他們通過自己的親身感受與編導提出的問題交流對話，包括對藝術和不同教育制度的思考、精神的遷徙帶來的困擾、藝術作品中的隱喻及其語境的探討等等。其中，法國藝術評論家Alin Avila和巴黎美院教授Jean-Luc Vilmouth先生關於文化的異鄉感與本源文化的碰撞、藝術家為自己而存在的個性自由等論點，深刻睿智，表現出法蘭西民族深入骨髓的人文情懷和自由精神，沐浴在這種文化氛圍中的中國年輕藝術家，很快走出困惑，找到自己的路，如歌詞所說：

穿過幽暗的歲月

也曾感到彷徨

當你低頭地瞬間

才發覺腳下的路。

這部紀錄片，是崔保仲的一次重要的藝術實踐，由是，他確認了自己的定位。2016年他策畫的百名旅法青年藝術家的「對流層」展覽，是在此基礎上的延續，給出了預期的答案。

自此，崔保仲開始到處查找資料和看展，先後在總部設在紐約的亞洲藝術文獻庫（AAA : Asia Art Archive）和香港分部查資料。他觀察到，國內中國藝術家、特別是1980年代的中國藝術家的信息非常完整，很有系統。但是旅法海外藝術家的資料相對來說不是很多，老一輩的就更少。於是他想自己去找，以了解一百年前林風眠他們那一代來法國時的生活、學習狀態，了解他們怎樣在兩種不同文化、不同語言中碰撞。

崔保仲的首次嘗試，是2017年在上海劉海粟美術館的展覽“從東方到巴黎”，“那是一個時間表一樣的展覽，時間跨度從百年前的8位旅法藝術家如林風眠、徐悲鴻，潘玉良；到20世紀中期的趙無極，吳冠中，朱德群，程抱一；再到21世紀年輕一代的8位藝術家，展覽準備了近兩年”。

除此之外，自2013年到新冠疫情前的2019年，崔保仲參與和獨立策畫了50多次展覽，從初創期的簡易場所、支持者提供的自家客廳，到大型展地，如上海劉海粟美術館（如上）、法國藝術家工作室集聚地、位於大巴黎聖德尼市（Saint Denis）的6B藝術空間的「對流層」展覽（2016）、法國圖爾博物館的「程抱一（François Cheng）水墨個展」（2018），以及「中法情色藝術節」和羅馬尼亞布拉索夫國際駐地交流活動（2019）等，展出不拘一格，各具特色和影響力。

在這個過程中，崔保仲曾多次應邀到清華美院，北大，西安美院等地進行講座。他也多次組織安排法國藝術家前往中國上海、寧波、長沙、深圳、德州等地進行創作展覽及駐地交流活動。

去年5月初，巴黎「自由談」沙龍特邀美國斯坦福大學高級研究員吳國光博士做題為「我們是誰？中國何在？」的演講，吳國光首次提出的“亞流亡”概念，以及構建海外華人精神文化共同體、我們應該做什麼的思考，引起了崔保仲的極大興趣和強烈共鳴，他在討論中說：“海外藝術家群體，與吳國光先生講的亞流亡狀態很接近，我們已經變成法國人了或者怎樣，但是我們的黑頭髮黃皮膚永遠也改變不了。我們永遠都不可能完全變成法國藝術家，但是我們也不是中國藝術家，那你說怎麼辦？我一直在思考這個問題，我們怎麼定位自己的身分 ？我們這些在海外的藝術家、藏家，還有我們的研究策展家，是不是能夠形成一個共同體，建立起一個獨立於中國之外的藝術生態。”

基於這種思考以及延伸，本沙龍再次邀請崔保仲來演講，從旅法藝術家的代際畫分及其命運，來看海外華人藝術家的跨文化場域與流變，探討構建海外華人藝術生態的可能性。

第一代：“師夷救國”、構建美育系統

關於旅法華人藝術家的代際，崔保仲是根據他們成長的年代和藝術成熟的階段來畫分的，包括他們的成長背景，來法國的原因，所受時代的影響，作品的風格，以及他們在法國生活的具體時間點等因素。

第一代：自五四前後到1939年。中國社會處於劇烈變動時期，整個思想文化界十分活躍，是一個非常開放的時代。以中國現代教育之父著稱的民國政府教育總長蔡元培，推動教育改革， 主張“教育獨立”、“兼容並包”，倡導美育教育，向西方學習。據資料統計， 1919到1920年兩年間有1200人到法國留學，其中很大一部分人是用庚子賠款的錢，希望能夠為中國培養學生。蔡元培自己先後多次訪問法國和德國，1914年他在法國結識了法國著名數學家、前法國總理、時任議長的保羅·班樂衛（Paul. Painlevé，1863-1933），建立了高尚的友誼。直接後果是，1920年3月巴黎大學中國學院宣布成立，班樂衛為首任院長。同年6月，班樂衛率法國文化知識界知名人士和數學家對中國文化學術界進行了友好而廣泛的訪問。8月31日，蔡元培聘請班樂衛任北大名譽教授，授予他“理學榮譽博士”稱號，開啟了中國大學授予外國著名學者榮譽博士之先河。1921年蔡元培出席在法國里昂建立的中法大學奠基儀式。

蔡元培先生的師夷救國，而非師夷治夷的教育理念，是一種極有遠見，極其開放的現代意識，整整影響了幾代人。

在這樣一種社會背景下，這一時期的旅法藝術生，除了常玉、潘玉良留在法國，其他人基本上均於二戰前學成回國，實現自己的抱負，在中國建立美術學院系統。

例如以四大美專校長著稱的劉海粟、徐悲鴻、顏文粱、林鳳眠，這幾位早期留法歸國的藝術大師，各以自己的方式踐行美育，被尊為中國現代藝術的奠基者。

劉海粟（1896-1994）：在藝術圈裡，他是一位新文化運動“暴風雨中的旅人”，他創建的上海美專，被視為“一個自由的、浪漫的、個人化的藝術學校”。因他而起的“模特兒之爭”，就持續了十年之久。

徐悲鴻（1895-1953）：1946年任國立北平藝術專科學校校長，並於1950年任中央美術學院院長。是第一個在中國美術院校的課程中系統地建立起高水準的西方素描寫生及油畫學科的藝術大師；

顏文梁（1893—1988）：1922年與朱士傑創辦蘇州美專（後來的南京藝術學院），1928年在校內成立了“蘇州美術館”。作為早期留法藝術生，他全力引進西方油畫，潛心於色彩、透視，被稱為中國第一代油畫開拓者之一。他學成歸國時帶回的一大批西方美術畫刊和450多座西方經典石膏像，轟動中國美術界。

林風眠（1900- 1991）：1924年在法國斯特拉斯堡萊茵河宮舉辦的中國藝術家展覽中，他展出的42幅作品，以中西融合的獨特審美，引起業界和媒體的關注，被「東方雜誌」稱為“中國留學美術者的第一人”，深受觀展的蔡元培先生的賞識，遂於1928年應聘蔡元培創辦的杭州藝專（中國美院的前身） 出任校長，併兼教授，踐行蔡元培提出的“美育代宗教”的理念。趙無極、吳冠中就是經他培養而赴法求學的藝術生。

這批回歸者，儘管經歷了1949年中國政權易主後的各種政治迫害，但是他們完成了教育救國的歷史使命，對中國的美育教育做出了不可磨滅的貢獻。

留在法國的常玉和潘玉良怎麼樣呢？崔保仲介紹，常玉（1895年-1966），家境殷實，是一個自由派的公子哥，他特立獨行，在1930年代前後的法國藝術圈很有名氣。常玉當時和法國一位重要的收藏家、藝術贊助人亨利·皮埃爾·侯謝（Henri-Pierre Roché，1879-1959）關係密切，得到侯謝的支持贊助。但後來他們意見不合鬧翻了，分道揚鑣之後，一些畫廊受侯謝影響，開始抵制常玉的畫，不買他的畫。這時，常玉的家境也破敗了，加上他性格孤傲，晚年生活非常艱難，家裡連煤氣都燒不起，還因交不起電費而被斷電。但是常玉並沒有因此而屈服，和老友去咖啡館時，還是穿的有模有樣一絲不苟，並且一直堅持自己的繪畫創作。遺憾的是，1964年常玉應邀在台灣舉辦個展，寄去了40幅畫，當時正好中法建交，他就拿了中國護照準備經埃及去台灣，沒想到這樣一來台灣的簽證就等於作廢了，他再想換回台灣護照也不行了。兩年後常玉去世，當年寄去台灣辦展未果的作品，幾十年沒動，重見天日時，色彩已失去原貌。

潘玉良（1899年-1977），是一位非常有個性的女子，她的三不原則“不入法籍、不賣畫、不結婚”，在那個年代很是驚世駭俗。潘玉良逝於1977年，她的遺囑就是把所有作品（據說有3千多件）全部捐給安徽省博物館。當時中國剛結束文革，百廢待興，那批作品幾經周折運回去後，放在一個地方就沒人管了，由於幾十年沒開箱，儲存環境也不理想，等到再打開時裡面都發黴爛掉了，“修復展出的作品色彩很糟糕，讓人大跌眼鏡”。

第一代旅法華人藝術家回歸與飄零的兩種命運，讓人唏噓蹉嘆。

第二代：斷崖式回歸與流亡，藝術在他鄉

第二代（1945-1976年），以趙無極、朱德群、熊秉明、程抱一為主，屬於戰前長大而藝術成就開始於戰後的一代，沒有經歷文革。

1949年中國權力更替，周恩來總理呼籲這批留學生回國，吳冠中、王道乾等人先後在1951-1952年返回故土。熊秉明想再多學習幾年，就沒回去。程抱一稍微晚了一點，恰好看到正在中國發起的一場龍捲風般的對著名文藝理論批評家胡風的大批判，他覺得這樣不行，不能回去，就留在法國了。程抱一的自專體小說「天一言」記錄了他們這批人的經歷。

文革期間，林鳳眠親手毀掉了自己的3千多張藏畫。他的弟子趙無極1972年第一次回國探親時，要求拜訪遭受批鬥關押的林風眠，受阻未果。但趙無極沒有放棄，在他的屢屢要求下，幾年後終於得到有關方面的允許，當趙無極以“外賓”身份跪拜恩師林風眠時，兩人抱頭痛哭，在場者無不動容。無極的拜訪，讓林風眠的待遇得到改善， 於1977年移居香港。

吳冠中回國後不久，就遭遇文藝整風以及接連不斷的政治運動，他的民國官派留學生身份，當然是資本主義的靶子，被下放到農村勞動，直到文革結束才得以平反。1978年，吳冠中在中央工藝美院舉辦首次個展時，已年屆花甲。

同一時段、不同的歷史背景下，留在法國的趙無極，成為舉世聞名的當代藝術大師。但他與同時代的飄零者一樣，憂國之心從未泯滅。無極曾告訴我1985年他應母校邀請回國為繪畫講習班授課的情形，“在一個月里教了來自全國各地8所學院的近30名師生”。他說： “他們當時受蘇聯的影響大的不得了，我對他們說，我第一個想做的就是改正你們受蘇聯的影響。中國這麼豐富的傳統，結果你們找最不好的畫，最不好的國家來做你們的示範。而且來的老師都不是最好的畫家，蘇聯不會派最好的畫家到中國來。他們要我教他們抽象畫，我說我只能教你們基本的東西，抽象畫是你自己需要才畫，並不是為了畫而畫。感情上你要有這個需要和衝動。我說，你們不用眼睛看現實的東西，中國畫沒進步就是這個毛病。你們畫的畫都是一樣的，顏色也是一樣的。擺一個模特兒在那，還沒有開始，就先把顏色調好了，這簡直是開玩笑。規範化的東西太多，你們是在記憶力里畫畫。”（安琪「無極的世界」2013）

一個月的教授，勝過寒窗數十年，無極就是要喚醒學生的自主創作意識。對此，當年參加講習班的學員，至今心懷感念。

與第一代不同，他們的回歸與流亡都是斷崖式的，兩邊都沒有退路：回歸者被釘在報國情懷的“十字架”上，沒回歸者成為流離失所的一代。

但是，後者的藝術生涯與前者有雲泥之別。唯此，尚得以傳承那曾斷裂的藝術脈動，告慰先輩和漂泊的靈魂。

第三代：崛起的藝群

第三代旅法藝術家似應該分為兩個時間點：

一、自1950年起，來法國的大陸藝術家就中斷了，台灣旅法藝術家（1950－1976）填補了這個空白，如朱德群（1955），彭萬遲（1961），以及台灣藝術家的兩個重要的藝術畫會“五月繪畫”（和“東方畫會”的成員廖繼春、莊喆、劉國松、李仲生等，他們都算是戰後一代。

二、崛起的藝術群體（1976-1999）：這一代藝術家在文革期間長大，是恢復高考後的第一批藝術生，基本都是1980-1995年間到達法國的，在國際上有一定的影響力，許多作品被國家級博物館收藏。

這一代藝術家的特點是思想活躍，有抗爭意識。他們經歷的標誌性事件有兩個，國內“民主牆”（1979）時期的「星星畫展」、和在法國蓬皮杜藝術中心舉辦的「大地魔術師（Les Magiciens de la Terre）」國際當代藝術展（1989）。

「星星畫展」，被稱為藝術權利運動，基本訴求是獨立自由地創作。旅法德裔藝術史學家、國際獨立策展人楊天娜博士說：“星星畫派還有很重要的一個因素，它把藝術帶到公共場所，而且把他們自己的作品掛在中國美術館的外牆上，這個很重要。他們先從外面圍繞它，第二年就真正地在裡面做展覽了。不說他們在風格上有什麼影響，但起碼從表達方式上，對藝術家影響很大。這給他們一種很大的自信，而且也告訴藝術家和知識分子：好了，開放時代來了，藝術家可以參與，提出一些新的觀念”（引自楊天娜在巴黎「自由談」沙龍的演講，2018年5月26日）。「星星畫展」遭到封殺後，幾位主要發起人四處飄零，但也因此，在那個訊息封閉的年代，他們將「星星畫展」所追求的自由精神傳播到了“牆外”，其中輾轉旅法的有「星星畫展」的兩位重要發起人王克平（1984）和馬德升（1986）。

之後的85藝術新潮，似可看作「星星畫展」的升級版。著名藝術評論家、被稱為中國當代藝術“教父”的栗憲庭先生，提出“重要的不是藝術”（「中國美術報」1986年7月14日），強調的仍然是藝術權利問題，是藝術家獨立自由地創作訴求。

1989年在法國蓬皮杜藝術中心舉辦的「大地魔術師（Les Magiciens de la Terre）」國際當代藝術展，是一個跨世紀的重要展覽。策展人、法國蓬皮杜藝術中心館長讓-於貝爾·馬爾丹（Jean-Hubert Martin）親自前往中國挑選藝術家，並邀請藝評人費大為作為中方策展人參加籌辦，當代藝術家黃永砯、楊詰蒼、顧德新參加了展覽。這些走出國門的藝術家，自帶對那個時代的反思和崇尚自由的青春氣息，最大限度地利用這珍貴的自由創作契機，即興（作品在海關受阻，帶不出來）和近乎靈魂出竅般地盡興地推出了他們的作品，第一次展示了中國當代藝術家的創作潛力。

中方參展人費大為在接受記者訪談時說：“這是八十年代以來當代藝術中具有里程碑 意義的國際展覽。該展的出現，在藝術界揭開了關於多元文化、後殖民文化等問題的思考和討論，也使非西方當代藝術成為九十年代藝術界最關注的熱點之一”（安琪「中國當代藝術與"第三世界"心態－－與藝術評論家費大為探討當代藝術的價值取向」1998）。

對當時的中國藝術家來說，策展人是一個非常新的事物。作為中國最早的國際藝術策展人，費大為自1991－1994年，相繼策展了「為了昨天的中國明天」（法國1900）、「非常口」（日本1991）等展覽，推出了黃永砯、陳箴、蔡國強、谷文達、楊詰蒼、嚴培明等當代藝術家及其作品，這些藝術家曾經是85藝術新潮的主將，“在國際舞台上形成了一種相對接近的語言模式。就是說海外的中國藝術家，不僅在他所在國的藝術圈裡已經站住了腳，而且他們之間也有種互相參照的效應。他們一方面越來越脫離中國的現實背景，一方面又以一種特殊的方式使他們在中國的生活經歷與新的語境重新結合起來”（費大為語，同上）。

這些大展打破了海外華人藝術家一盤散沙、各自為陣的狀況，展現了華人藝術家的群體面貌。

在這種情勢下，1990年代初旅居巴黎的策展人侯瀚如，以其策展理念和頗具前瞻性的一系列展覽，很快脫穎而出，成為引人注目的國際自由策展人和藝評人。例如由他聯合策畫的《運動中的城市》（1997-2000）、威尼斯雙年展法國館（1999）、緊急地帶（2003），以及上海雙年展（2000）等等，從創意到規模，都極具張力，體現出策展人跨越地域的深度思考和探討。

作為專欄批評家，侯瀚如看重藝術的獨立個體表達，強調反抗精神和“想像不可能中的可能”。在他看來，藝術永遠在尋找自己的位置。“每個時代都有它自己的問題，這個時候做藝術才有意思。藝術不是說去簡單地批判什麼東西，它必須是建立在對自己的語言非常自信的基礎上，輻射出去的一種影響。我們現在應該再次去思考這個問題”（侯瀚如語）。

在國際多個大展中受到矚目的觀念藝術家陳箴（1955-2000），是一位極具天賦的靈魂藝術家。出身醫生世家的陳箴，25歲得了溶血性貧血，45歲英年早逝。在陳箴的作品中，飽含對生命的思考和深沉眷戀，他以瘋狂的創作來贏得生命的厚度，計畫總是排到了來年，有時會有十多件事情在同時跟進或完成。這些哲學層面的反思相伴着自身對病痛的抵抗，融入作品的是人的日常和情感跌宕；人類賴以生存的社會環境及其隱喻的思想內涵；悲憫情懷與超越肉身的自由精神。去年十月中旬，巴黎賽努奇亞洲藝術博物館 (Musée Cernuschi) 展出的陳箴裝置個展「共振」，令人深切感受到藝術的力量和不朽。陳箴的生活、藝術伴侶，旅法藝術家徐敏，年復一年地不斷推出和完成陳箴生前的構思、創作，讓陳箴這位不在現場的藝術家及其作品，永不缺席，宛若仍在我們中間，與我們對話，個中情境，感佩至深。

在此，值得重筆一書的是另一位第三代旅法藝術家司徒立先生。司徒立生於1949年，文革後期的1975年輾轉香港來到巴黎，是第一位在蓬皮杜藝術中心辦展（1982）的華人藝術家。1988年他回廣州探親時，尋找幼時玩耍的街巷，卻看不到一絲讓他夢魂牽繞的“煙火”痕跡，整個廣州成了一個大建築工地。迷茫中他一跺腳“打道回法”。但是他放不下那個“大建築工地”的場景，覺得自己不能袖手旁觀。如同歐洲中世紀的黑暗時期醞釀了文藝復興 的萌芽一樣，在中國遭國際社會制裁、各個領域都處於低迷狀態的時候，司徒立卻“逆向回歸”，希望以一己之力為中國文化的復興做點什麼，實踐自己“構建人文精神，用藝術改變生活”的理想。自1991年至今，司徒立先後在西安美院和中國美院任客座教授、博士生導師，成立研究院，引薦了一批法國二十世紀最傑出的藝術大師，如畫家阿希加（Arikha）、森.山方（S. Szafran）、雕塑家雷蒙.馬 松（R. Mason）、攝影大師布列松（H. C. Bresson）等。首次將西方“具象表現繪畫理論和實踐體系系統地引入到中國的高等藝術院校”（1995），前無古人地完成了引進西方具象藝術，並將其根植於中國文化中的創舉 。不僅如此，2015年10月，司徒立與民營企業家、收藏家陳火法先生共同創立了以收藏、研究、展示為重點的「光達美術館」，為具表繪畫的傳承發展開闢了一個“安身立命”之地。這是一個有系統地挖掘、傳播藝術，拯救藝術的成功嘗試。在三十多年漫長而艱辛的過程中，我們看到司徒立先生作為藝術家和行動者的雙重創造力！

司徒立曾說：真正的藝術交流，其實都是一些個人。這些個人雖然很弱，象一條絲一樣柔軟，柔韌，但也正是這條絲，逐漸變成了絲路，就把整個的歷史文化交接起來了。又好象客廳角落隱藏不見的電線，因為有了它們，才有了燈。真正的文化交流，就是這樣完成的。

從首任杭州中國美院院長林鳳眠、到當代藝術大師趙無極、吳冠中，再到中國美院客座教授司徒立，這三代藝術家的命運本身就是一部時代變遷史。他們均以自己的方式完成了自己的文化使命和歷史傳承，堪稱旅法藝術三傑。

旅法策展人崔保仲在自由沙龍談海外華人藝術家的跨文化場域與流變 © 沙龍攝影：胡嘉興

不要落葉歸根，要落地生根。

本期沙龍參加者包括學者學人、獨立策展人、藝術家、導演、作家、媒體人等人出席，年齡從50後到90後不等。沙龍討論熱烈，話題延伸到藝術家的故土情懷、根文化、以及身份認同等問題。基本共識是，故土情結不只是中國人有，西方人也有；根文化，不一定是愛國，它可能是一種鄉愁。賽義德寫「鄉關何處」，是鄉愁，也是更深層面的身份認同；不要落葉歸根，要落地生根。

記得初到巴黎時，聽到有傳言說居住在法國的中國人常有出生登記，很少有死亡登記。就象亞洲人看西方人長相都差不多一樣，西方人看亞洲人也分不大清楚，再加姓氏名字拼讀不規範，經常相當然地被懷疑有非法冒名頂替之嫌。事實情況是，許多遠離故土的海外華人，拼搏到了一定年齡，就落葉歸根回國了，完全不是西方人所想像的那樣。

追溯歷史，從士大夫到庶民百姓，中國人與生俱來的根文化意識，讓他們緊緊地守護着自己的家園，視遷徙為危途。流放他鄉，自古以來就是一種懲戒，許多膾炙人口的詩歌，都是流放者留傳下來的，主要表達的是對故土的眷戀。歷代被罷官流放的“士”，多有“位卑未敢忘憂國”的情懷，不論在哪裡，都會盡自己的綿薄之力，改善民生。例如北宋文學家蘇軾，一生仕途坎坷，多次遭貶斥流放，所到之地，無不造福於民，最後病死他鄉，留下傳世詩作。中國1950年代初至文革，許多有各種“歷史問題”的讀書人和技術專業人才，被“下放”到大西北、青藏高原等邊遠地區。他們與蘇軾一樣，無不為當地的建設，貢獻自己的力量，在文化思想領域尤為突出。

這種情形如旅法人類學博士胡嘉興指出的那樣：根是一個中國文化的問題。中國文人有一個溯源的心理，對源頭有一種崇拜的情感。在中國藝術史上，象八大山人，石濤等，他們不在正統的話語體系中去尋求認同，而是自己把自己邊緣化了。他認為：“中國文化里還有一條非常美好的線索，就是隱士文化，就是自己主動出世，成為一個獨立的人。這種文化上的覺醒，在中國文化里是一直存在的。”

問題在於，曾幾何時，這種傳統“根文化”的鄉土情懷，在很多情況下被人為地與愛國主義、民族主義混淆在一起了。

新冠三年，是一個重要的回歸和出走的輪迴契因。疫情初期，西方各國還懵懵懂懂的時候，海外學子不顧昂貴的機票，能回國的都搶着回國，許多媒體嘲諷要西方“抄作業”，向中國學習。然而時過不久，情況就逆轉了。我們看到，當西方國家在民主機制下亦步亦趨地防疫，最終渡過了難關的時候。中國則呈現出疫情回潮的亂象，超越底線的“疫革”式清零，更是火上澆油，防疫變浩劫，使得中國數十年的經濟崛起，在這時凸現出重經濟、輕政治的重大改革缺陷――國民仍然處於人權的初期階段，安居樂業仍然是遙遠的夢想。但是，在全球化過程中，已然見過世面的中國人，不願繼續生活在恐懼中，能出海的，帶着孩子一起走，徹底、決絕，義無反顧，用的新詞是“潤”。年青人的“白紙”抗議，更似一種近乎悲壯的“行為藝術”，發出憤怒的呼聲，其內在張力，引起很大的共情。

或許正是從這個意義上， “根文化”這個似乎天經地義的概念，顯得有點困擾，令人反詰。早年如潘玉良，她一方面很有個性，另一方面又很放不下，那麼多的作品最後硬要運回去，結果全壞掉了；再如1950年代初歸國的海外學子，在接二連三的政治運動中，哪一個不是所學俱廢，凄慘度日，人生最美好的年華付之東流；還有香港2020年國安法實施以來港人與大陸人如出一轍的出海潮，香港已不再是大陸逃亡者的港灣，出走也不再是傳統意義上的“危途”，個中意味，令人迴腸、深思。

旅法中國導演胡雪楊舉例說，香港這個地方所有的優勢和劣勢就是她沒有根。沒有根，她發達，她海納百川，這是她很牛的地方，但這也是她的劣勢之處。這句話在香港回歸後印證了。他說：“香港那麼多一流的導演和演員，全部回到了大陸，因為大陸有金子，他們在大陸可以勾兌更多的錢。只有一個演員堅守在香港，她就是陳可辛的伴侶吳君如。她演過一部電影叫「金雞」（2002），描寫九七香港回歸以後，一個香港妓女的故事，反饋了香港人對回歸政策的所有認知，是一部很了不起的電影。”

自由的藝術，藝術的自由

胡雪楊從個人體驗指出，文化只能理解，不能溝通。“就像我拍個電影，外國人覺得這很好玩，但是沒有中國人之間的這種交流的品行和特定的文化氣息，包括不同音樂的認知，真的很難溝通。”

對此，藝術家徐敏持不同看法。她說：“溝通了才能理解，首先是溝通，不溝通的話，理解錯了你都不知道。”

旅法國家級博物館導遊李樺認為溝通很難。他指出：這裡有文化層次的差異。因為中國文化和西方文化的差別太大了，幾乎是不可溝通的。比如翻譯家、歷史學家、政治家趙復三（1926－2015），他既有中國文化的深厚底蘊，又是基督徒，對西方文化有同樣深度的了解，但他的結論就是這兩個文化之間是不可溝通的。李樺承認：“既然無法溝通，理解錯是很有可能的。”

第一次參加本沙龍活動的青年藝術家、兼修社會心理學的90後學子蘇靜，從代際創傷的角度看鄉愁和溝通，認為鄉愁也是一種創傷性的，“包括各種地緣政治引發的變遷，比如拆遷、拆宗廟、修大型水利等等，這些人遷走了會有什麼影響，那種思鄉情結，就好像在一個地方受到創傷，又想要回去那個地方看看，是極具想像力的。”她舉例說： “正在發生的俄烏戰爭中，有一個難民孕婦逃到法國孩子就出生了，這個孩子一出生，就哭得很厲害，非常不安，實際上孩子在胎里，就已經有他自己的包括母親、爸爸說的話呀，那種烏克蘭的語系了，這種語言在他的前世里就有了，他聽到的東西，他經歷的環境，都給他造成一種潛意識。語言這個東西是一套思維體系，你沒有辦法克服它。”

崔保仲的體驗是：許多華人藝術家雖然語言不是那麼好，但是他們有另外一種敏銳度，就是感覺和知覺。他說：“陳箴是他們這一代藝術家裡面語言最好的，他做了好幾個作品，包括不能溝通性。比如他有一個圓桌作品，都是不同文化之間的碰撞，我覺得陳箴並沒有把它封死，他認為即使是誤會，也是美好的，至少我們在努力，在嚮往。”他接着指出：在座的藝術家趙端的老人院作品系列，就是跟老人聊天，給老人畫像，把老人的肖像印在紙巾上，她在旁邊錄音，記錄下老人講的話，這裡的語言表達都是跟身體相關的；再如旅法藝術家王度的數十本「王度黃頁」系列，彙集了2008年在中國各地隨意拍下的3萬張照片，以此來質疑我們所處的信息化世界。“這些都跨越了一個基礎語言的緯度。”

其實，語言既有其獨特性及其思維特質，又有其多樣性。那麼，可否換個說法：理解是現在時，溝通是進行時呢？

徐敏的話達成共鳴。她說，溝通“成為我們藝術家的使命，包括電影、包括畫家就是要完成一點一點的開放，就是要溝通，溝通是最主要的，我覺得不一定成功，但是你一定是開放的。”

以構建全球視野的“士”狀態為己任的旅歐藝術家楊詰蒼，曾在一次沙龍活動中說：“我們自己做好了，去影響國內的人”。數十年來，楊詰蒼憑一隻毛筆跨越古今東西時空，在筆、墨、宣紙、陶瓷、裝置等各種形式的藝術創作中自由馳騁，嘗試用藝術手段突破語言或國族疆界，創作出了一系列技藝精湛、觸動心靈的藝術作品，成為獨特的“這一個”；他的藝術是世界的，也是他自己的；在他身上，深刻而全方位地體現了自由的藝術和藝術的自由。

日前，崔保仲在巴黎柳颯畫廊（Galerie Liusa Wang）策展了一個小型群展，旅居巴黎的青年藝術家馬仲怡、趙端、田德熙、韓琴等參加了展覽。經歷疫情生死場的體驗，他們將自己對生命的感悟、個體修行、自我的反思升華，通過藝術深刻細緻地表達了出來，基本共性是：跟着自由走，不局限於任何藝術形式。

這是崔保仲自2019年以來的第一個展覽，也是他繼「對流層」畫展（2017）以來再次推出的第四代（2000年至今）旅法華人藝術家的作品。崔保仲定義的第四代藝術家的標記是：在全球化背景下來的法國，處於信息時代，社交媒體發達，身上的中國印記並不明顯。正如青年藝術家鄧攀在“對流層藝術家問卷”中所說：“藝術本身就是一種我們感受世界的方式......人的感受多樣並且複雜，而且隨時都有不同。地域、國籍是一種限制，藝術家要做的事情就是超越這些人為帶來的限制｡ ”

對於崔保仲來說，策展既是藝術探索，也是社會調研。回顧他的多個重要策展，總是匠心獨具，每次都有新的創意和內涵，應證了策展即藝術、是一種更深層地揭示藝術本質的藝術；也應證了非科班出身的藝術家或自由策展人，有着更為廣闊的思維空間和不受束縛的施展餘地。

崔保仲始終認為，海外華人藝術家作為邊緣人，需要一個自身的系統展示其存在的價值。他的志向是：繼續余英時、程抱一、吳國光等人的思考和研究，以跨文化研究作為一種途徑，保持開放，創辦東西方交流碰撞的學術空間，推出年輕藝術策展人和評論人，培養華人藏家等等。

可以說，崔保仲的研究課題，客觀上彌補了海外藝術家在這方面的空白。回望那些（特別是早期）互不往來、處於散狀的海外藝術家的文化淵源和經歷，探尋他們體現在藝術作品中的共通的東西，以及與當下、乃至將來的海外華人藝術家的某種內在的精神傳承和異同，的確是一件值得去做、很有意義的事情。

參考資料：

巴黎「自由談」沙龍活動記錄

紀錄片「藝術之路」（Les voies de l’art）崔保仲趙巍 2015

前巴黎美院院長米修（Y. Michaud）在「對流層」畫展開幕式上與策展人崔保仲和藝術家的對話（「對流層」/「TROPOSPHERE」）畫集 （2017）

安琪：「無極的世界――用繪畫闡釋存在的自由與“無法澄清的生命”」2013

安琪：「尋找事物的秘密－－司徒立的繪畫藝術」1997

安琪：「中國民族站起來了？――政治轉型期的民族主義溯源」香港「夏菲爾」出版社2002

安琪：「採訪筆記」

百度百科、維基百科，自由的百科全書等網站藝術家詞條。

（本期沙龍於2022年12月15日舉辦， 2023年3月成文並存檔，4月中旬推出。）

沙龍攝影：胡嘉興