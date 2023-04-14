歐洲木星冰月探測器飛向太空尋找外星生命

歐洲木星冰月探測器（JUICE）今天4月14日在法屬圭亞那庫魯航天基地成功發射，標誌着它開始了飛往木星及其冰冷衛星的八年旅程，去尋找適合出現外星生命的環境。

廣告 繼續瀏覽後續

周五格林尼治標準時間12:14，木星冰月探測器搭乘阿麗亞娜5號火箭升空後不久，在距離地球1500公里處，按計畫與發射裝置分離。

阿麗亞娜航天公司主席斯特凡-以色列（Stephane Israel）在圭亞那航天中心宣布：阿麗亞娜5號的任務"很成功"。

這一宣布在木星控制室引發了一片掌聲，那裡聚集了幾位名人，包括比利時國王菲利普和法國宇航員托馬斯-佩斯凱。

這種激動和鬆了一口氣的情緒可想而知，因為由於風暴雷電天氣，周四的發射不得不推遲24小時。

歐洲航天局（ESA）局長約瑟夫-阿斯巴赫（Josef Aschbacher）告訴法新社："我非常緊張，像坐過山車一樣"。他還說："我為歐洲感到超級自豪，因為木星冰月探測器（Juice）是十年來最大的任務，也是有史以來飛向木星的最複雜的任務。

在與火箭成功分離後，各小組仍需等待衛星發出其第一個信號，在經歷了“漫長的幾分鐘”的懸念後，它終於發出了信號。

然後，這個六噸重的探測器打開了巨大的太陽能電池板，有一個籃球場那麼大，這是另一個關鍵的步驟。

接着，歐空局的木星冰月探測器首席科學家奧利維耶-維塔斯（Olivier Witass）對法新社記者說："好了，我們開始運行了"。

負責這項任務的尼古拉-阿爾托貝利（Nicolas Altobelli）解釋說，這枚探測器還需要17天的時間來部署其天線。三個月後，我們將對其性能進行最終的診斷。然後我們將進入星際旅行階段。

法國國家空間研究中心（CNES）的木星冰月項目負責人卡羅爾-拉里戈德里（Carole Larigauderie）說，木星冰月探索者的巡航將是漫長而顛簸的，絕對不"安穩"。

這枚探測器將於2031年到達其最終目的地，距離地球超過6億公里。由於它不能直接到達木星，將不得不使用複雜的重力輔助操作，包括利用其他行星的引力來獲得速度。

它將首先飛過月球和地球，然後是金星（2025年），然後再是地球（2029年），然後才飛向太陽系的巨無霸木星及其最大的幾顆月亮衛星，它們都是400年前伽利略發現的：火山木衛一（Io la volcanique）及其三個冰雪伴侶歐羅巴（Europe）、木衛三（Ganymède）和木衛四（Callisto）。

這是歐洲太空局首次探索一顆排在火星之後的外太陽系行星。

法國宇航員托馬斯-佩斯凱（Thomas Pesquet）告訴法新社："太空探索正在以小步快跑方式將人類知識的邊界向後推。

木星冰月探測器攜帶了10個由空客公司設計的科學儀器（光學相機、成像光譜儀、雷達、高度計、磁力計...）。這些東西將幫助我們更好地了解被認為是"小型太陽系"的木星系統。...