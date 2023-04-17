【視頻】SpaceX：因技術問題 推遲“星艦"的首次升空測試

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2023年4月17日，人們從遠處觀看SpaceX "星艦 "火箭原定周一的首次升空測試。

馬斯克的美國太空探索技術公司SpaceX周一（4月17日）宣布，由於技術問題，原定當天進行的世界最大的飛船“星艦”首次升空測試被推遲。

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SpaceX公司周一在其視頻直播中宣布，由於在準備工作的最後幾分鐘時遇到了技術問題，這一世界上最大的火箭飛船系統首次升空測試被推遲進行。

這枚巨型火箭原定從美國德克薩斯州南部的星際基地航天港起飛。

spaceX的一名員工在該公司的視頻直播中說， "我們預計至少需要48小時才能重試這次試飛。"

馬斯克稍早時發推特上說，"一個閥門似乎被凍結了 ，除非它很快開始工作，否則今天不會發射星艦"“

據報道，”星艦"高120米，是一個超重型運載火箭，能夠將超過100噸的貨物運入軌道。其起飛功率應該是傳奇的”土星五號“的兩倍多，"土星五號"是阿波羅登月計畫的火箭（111米高）。“星艦"最終將被用於前往月球和火星旅行。

周一預定的飛行計畫是，升空後約三分鐘，下部"超級重型 "推進部分將脫離飛船，並落回墨西哥灣水域。然後，“星艦"將繼續自行上升，在繞地飛行不到一圈後最終落回太平洋。

馬斯克對此次飛行的風險表現非常謹慎，他擔心當推進"超級重型 "的部分帶有的33個 "猛禽 "引擎中一旦有一個發生爆炸，可能退擴散到其他引擎而造成 "多米諾骨牌效應"。"他說："如果發射台受損，重建可能需要幾個月的時間”

首次試飛的主要目的是為下一個原型機收集儘可能多的數據。

美國國家航空航天局（NASA）將非常密切地關注這次首飛。美國航天局已選擇該航天器，用於2025年進行的阿特米斯3號登月任務中，這是美國宇航員在半個多世紀後首次再次登月。

一個將成為完全可重複使用的火箭

宇航員將分別乘坐美國宇航局的新型巨型火箭SLS（高98米，起飛功率幾乎是星際飛船的一半）升空。他們將乘坐獵戶座太空艙前往月球，然後與已被置於月球軌道的星際飛船對接。星船將把宇航員降到月球表面。沒有這個月球登陸器，阿特米斯3號就無法進行登月。

未來“星艦"將實現完全可重複使用。超重號推進部分將返回降落在其發射塔上，發射塔配備有手臂來捕捉它。而“星艦"的飛船部分將在反轉火箭的幫助下返回地球。

馬斯克研發可重複使用火箭的構想，目的是要打破價格限制。他周日再次表示，最終每次“星艦"飛行可能只需要 "幾百萬 "美元。他設想的“星艦"應首先成為人類在多個行星間的航天器，他說"我們面前有兩到三年的艱難道路....，但最後我們應該獲得某些成果，讓我們能夠在月球和火星上建立基地"。

點擊視頻收看有關“星艦"首次升空測試的相關報道。