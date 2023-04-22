馬蒂斯：曾陷入靈感危機的畫家

巴黎藝術展

藝術家陷入創作靈感危機怎麼辦？在60歲的時候，亨利-馬蒂斯正處於他的名聲鼎盛時期，然而他卻對自己和自己的藝術產生了懷疑。目前正在巴黎桔園博物館（l’orangerie）舉辦的主題展“Matisse, Cahiers d'art, le tournant des années 1930 " 就揭示了這位藝術家持續十年的深刻危機時期，但也正是這段危機改變了他的繪畫。

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關於馬蒂斯的展覽非常多。在那些涉及到他職業生涯不同時期的展覽中，很少有專門關注1930年代的。"Matisse. Cahiers d'art, le tournant des années 1930" 將關注點投射集中到這十年，因為這是馬蒂斯創作生涯中十分關鍵的階段。

據展覽策展人Cécile Debray介紹，在20世紀30年代之交，馬蒂斯過了60歲，也極富盛名。矛盾的是，儘管年輕時的作品受到歡迎，馬蒂斯卻經歷着靈感危機，但首先對當時的作品重新評估，這些作品自然非常成功，但卻使他在一定程度上落後於當時所有的先鋒派。

馬蒂斯於是前往高更駐足過的大溪地尋求靈感。在旅行期間，他創作了一幅不朽的壁畫"舞蹈"（La Danse ），使他能夠更新自己的風格。

繼圍繞“舞蹈”系列的實驗之後，從1935年起，馬蒂斯創作了許多被他稱為“實驗畫“的作品，這些畫作畫風精緻，都是從非常自然的、非常現實的主題開始，最終達到近乎抽象的風格，代表作就是著名的，波普風格的 "粉色裸體"。據介紹，當馬蒂斯準備這幅畫時，使用了小塊的水粉紙來重新平衡構圖，以便重新詮釋和風格化這副作品

該展覽展示了十年來艱苦的、有時伴隨着痛苦的工作。但馬蒂斯最終勝出。

這個展覽以一幅所謂的“危機”畫作《戴面紗的女人》開始，這幅令人印象深刻的作品裡可以看到畫家與繪畫鬥爭的痕跡。最後將觀者帶到“羅馬尼亞的上衣”前，這是一幅創作於1940年的畫，顯示了喬托風格的寧靜。

策展人Cécile Debray認為，這就是馬蒂斯在所有這些年中所尋找的：從靈感的危機中找到一個非常強烈的、非常寧靜的方式，他意識到繪畫是精神行為，並要將其表達出來。

在巴黎桔園博物館舉辦的馬蒂斯展覽持續到2023年5月29日。

02:24 巴黎桔園馬蒂斯展將持續到5月底 © RFI