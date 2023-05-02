【視頻】談判失敗，好萊塢編劇罷工 15年來首次

美國，電影

由於與主要電影公司和平台就提高薪酬談判未能達成協議，美國好萊塢數千編劇自周二起開始罷工，這是擁有9000多名會員的美國編劇協會（WGA）15年來首次罷工，將導致夜間電視直播節目的立即停播，一些預定年內上映的影視劇及電影也將延期。

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據法新社獲得的該工會發給其會員的電子郵件說，“我們沒有與電影和廣播公司達成協議。將在合同於周一午夜（國際標準時間周二7點）到期後進行罷工”。

編劇協會表示，鑒於編劇所面臨的生存危機，電影公司對其訴求的回應是 "完全不夠的"。

周一稍晚，由電影電視製片人聯盟（AMPTP）代表的主要電影公司和平台（包括迪士尼和Netflix等）宣布與美國編劇工會（WGA）的談判 "未達成協議"。

這是擁有 9000 多名會員的美國作家協會 15 年來的首次罷工， 2007 年該協會組織的為期 100 天的罷工令行業耗資近 20 億美元。此次罷工可能給美國娛樂業帶來災難性的後果。

編劇們要求更高的薪酬，穩定就業的最低保障，以及從流媒體崛起所產生的利潤中獲得更大份額。而製片廠表示，由於經濟壓力必須削減成本。

編劇工會表示，他們的工資因通脹而停滯甚至下降，而僱主卻在賺取利潤並增加高管的薪金。越來越多的人領取的是最低工資標準，而電視台僱用的編劇越來越少，劇集越來越短。

電影電視製片人聯盟（AMPTP）則說已經提出了一個 "全面建議"，包括增加編劇的工資，但考慮到其他要求的規模，不準備在該提議上有所改進。根據其聲明，WGA提出的 "強制性人員配置 "的要求，即迫使電影公司 "在規定的時間內僱用一定數量的編劇，無論是否需要"是談判分歧的主要焦點之一。

另一爭論議題是如何計算流媒體劇集的編劇薪酬，這些劇集在完成後通常會在Netflix等平台上保留多年。當電影和電視劇仍然以DVD售出時，編劇可以期望在更長的時間內獲得更高的“余留版權”補償。但流媒體巨頭的出現，使這種情況發生了根本性變化，導致低補償。

編劇在流媒體每年收到的金額是固定的，即使其作品在全球範圍內獲得巨大的成功，WGA要求重新評估這些金額，同時還希望討論人工智能對編劇行業的未來影響。

而影視公司表示，支付給編劇的 "余留版權"2021年達到了4.94億美元的歷史新高，比十年前的3.33億美元有所增長，這主要是由於與流媒體有關的編劇工作爆炸性增長有關。

他們表示，由於近年來的投資及對面對其他公司在用戶數量的激烈競爭，目前面臨巨大投資壓力，必須削減開支以實現盈利。同時他們也否認利用經濟困難來對應與編劇的談判。

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Por falta de acordo com os estúdios de Hollywood, milhares de roteiristas de cinema e televisão entrarão em greve nesta terça-feira. © Captura de tela