【視頻】警示AI潛在危險 人工智能技術先驅之一離開谷歌

科技，人工智能

人工智能再次成為輿論爭論核心。被認為是人工智能技術先驅之一的傑弗里·辛頓（Geoffrey Hinton）宣布從谷歌公司辭職，據他一條推文，這位75歲的計算機科學家這樣做是為了可以公開談論人工智能潛在危險。

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傑弗里-辛頓在《紐約時報》公布他離職後發布一條推特說，"我離開了，這樣我就可以談論人工智能的危險，而不用擔心對谷歌的任何影響，"

他表示，這一領域的進步帶來了 "對社會和人類的深遠風險"，他主要的擔心包括：誤導性信息、對就業崗位的破壞以及更多 "令人恐懼"的前景。

他說，“我們正在做什麼來減少被比我們更聰明的東西接管的長期風險？像GPT4，它已經在知識量上令一個人相形見絀。在推理方面，它還沒有那麼好，但已經可以做簡單的推理。而考慮到其進步的速度，預計將會有很快地改善”。他說，“因此我們都需要關注這個問題”。

辛頓還在《紐約時報》上警告說，人工智能可能產生的錯誤信息。"很難看到我們如何能夠避免壞的行為者利用它做壞事。“

辛頓對這項有爭議技術的發展方向表示擔憂 ，不只是辛頓，在openAI於3月發布其最新GPT-4後，包括億萬富翁埃隆-馬斯克和蘋果聯合創始人史蒂夫-沃茲尼亞克在內的一千多名科技行業人士聯名簽署了一封信，呼籲暫停對人工智能開發六個月的時間。

據《紐約時報》報道，辛頓是在上個月通知谷歌他的辭職決定的。在確認有關他離職的推文中，辛頓否認了這一決定是對谷歌批評的說法，他說，谷歌到目前為止是一個負責任的技術開發和管理者，但正面臨著來自競爭對手越來越大的壓力。這位研究人員說，科技巨頭們現在陷入了一場競賽中，而這場競賽只有在全球監管下才會停止。

據報道，辛頓因其畢生從事神經網絡的研究而被稱為“AI 之父”，2019年，他與其他兩位人工智能專家一起獲得圖靈獎，該獎被譽為計算機科學的諾貝爾獎。

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Geoffrey Hinton en 2017. REUTERS - MARK BLINCH