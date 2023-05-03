第76屆戛納電影節：邁克爾-道格拉斯將獲頒榮譽金棕櫚獎

法國，2023戛納電影節

第76屆戛納電影節5月3日宣布，授予78歲的美國演員、奧斯卡獎得主邁克爾-道格拉斯本屆電影節榮譽金棕櫚獎，"以表彰他輝煌的職業生涯和對電影的承諾"，電影節將在5月16日開幕式上向他致敬頒獎。

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“榮譽金棕櫚獎”是戛納國際電影節頒發的終身成就類獎項，於2002年設立，旨在表彰全世界對電影藝術發展作出傑出貢獻的電影人。讓娜·莫羅、凱瑟琳·德納芙、阿涅斯·瓦爾達、阿蘭·德龍等世界著名電影藝術家都曾榮獲此獎項。去年戛納電影節的榮譽金棕櫚獎得主是美國演員湯姆·克魯斯。

邁克爾-道格拉斯在一份聲明中說："來到戛納總是讓人如沐春風，這裡始終是創作者、藝術膽識和美麗故事的絕佳之地“。”在經歷了50多年的職業生涯後，我很榮幸能回到戛納為電影節揭幕，在這裡共敘我們共同的語言：電影"。

邁克爾-道格拉斯曾四次被提名入圍戛納電影節最佳男演員獎：分別是1979年詹姆斯-布里奇斯執導的《中國綜合症》；1992年保羅-維羅文執導的《本能》；1993年喬爾-舒馬赫執導的《自由落體》；以及2013年史蒂文-索德伯格執導的《我和利貝拉斯的生活》。

邁克爾-道格拉斯是好萊塢著名的演員和製片人，他的父親是美國傳奇演員柯克-道格拉斯，尤以在史詩電影《斯巴達克斯》表演而聞名。柯克-道格拉斯1980年曾擔任戛納電影節的評委會主席。

邁克爾-道格拉斯自上世紀70年代開始從影生涯，1984年他以冒險片《綠寶石》獲得知名度，1987年憑藉在《華爾街》中扮演一名紐約股票經紀人獲得1988年奧斯卡最佳男主角獎，80年代末到90年代初是他的演藝高峰時代，他演出了多部有關男女情仇的懸疑片，包括著名的《致命誘惑》、《本能》、《桃色機密》等。1976他還因《飛越瘋人院》獲得了製片人獎，該片於1976年獲得奧斯卡最佳影片獎。邁克爾-道格拉斯在1998年和2016年兩次獲得凱撒榮譽獎的終身成就獎。在2004年金球獎頒獎典禮上他獲得了塞西爾-B-德米勒終身成就獎。

第76屆戛納國際電影節將於5月16日至27日在法國南部城市戛納舉行，目前尚未公布電影節評委會的組成，評委會主席由瑞典導演魯本-奧斯特倫德（Ruben Östlund）擔任，他去年憑藉電影《悲情三角》第二次獲得金棕櫚獎，此前他在2017年憑藉《方形》(The Square)一片奪得金棕櫚獎。