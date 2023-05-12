法語世界探討桑戈爾的新角度

法語世界/第29集

法非關係 – 歡迎您進入法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]（Cultures francophonie）專欄第29集。本次節目要與聽友們分享，非洲和法國兩地近期對法語圈機構創立的重要推手之一、塞內加爾國父桑戈爾（Léopold Sédar Senghor，1906-2001）的部分紀念活動及學術研究展開。（由尼古拉編譯與播報）

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RFI Image Archive / Chronique francophonie : un nouveau regard autour de Senghor. Ici, l'exposition <Senghor et les arts. Réinventer l’universel> (du 07/02 au 19/11/2023) au Musée Quai Branly. © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine

--法國首都巴黎舉辦«桑戈爾與藝術»主題展覽-

在法國首都巴黎塞納河畔，臨近埃菲爾鐵塔的雅克·希拉克布朗利河岸博物館（musée du Quai Branly-Jacques Chirac）以維護和珍藏非洲的人類文化遺產和藝術品著稱。作為法蘭西最具代表性的文化機構之一，介紹塞內加爾共和國首任總統塞達爾·桑戈爾（Léopold Sédar Senghor）的生平，展出與其相關的藝術品，是這家國家博物館（musée du Quai Branly）2023年裡的一項重要活動。桑戈爾生前不僅是一位政治家，也是一名詩人和作家，並曾在1983年當選法蘭西學院（Académie française）的院士，其席位編號是16。

L’historien sénégalais Mamadou Diouf, co-commissaire de l’exposition « Senghor et les arts. La réinvention de l’universel » au musée du Quai Branly, à Paris. © Siegfried Forster / RFI

正在舉行中的這一展覽：«桑戈爾與藝術»（Senghor et les arts. Réinventer l’universel）在今年02月07日開幕。預計將一直持續到今年11月19日閉幕。本台法廣（RFI）已有多名法語記者到現場對這一展覽進行了實地採訪。受訪者中包括策展人馬馬多·迪烏夫（Mamadou Diouf），他是一名塞內加爾的歷史學家。

--獨立後的塞內加爾首任總統桑戈爾是一位文人-

在塞內加爾首都達喀爾，本台法廣（RFI）通訊員夏洛特（Charlotte IDRAC）也發回了一篇有關桑戈爾（Léopold Sédar Senghor），這位詩人政治家的採訪報道。作為塞內加爾獨立後的共和國首任總統，塞達爾·桑戈爾（Léopold Sédar Senghor）於2001年12月20日在法國北部諾曼底大區的小鎮韋爾松（Verson）去世。

Exposition Senghor et les Arts. Réinventer l'universel, 6 février 2023. © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Léo Delafontaine

在桑戈爾離世二十多年後，塞內加爾的一批學者正在對他們的共和國首任總統進行重新思考。就此，全稱為謝赫·安達·迪奧普大學的塞內加爾達喀爾大學(UCAD-Université Cheikh Anta Diop)的項目協調人、非洲文學教授迪奧先生（Pr. DIAW）在接受本台法廣（RFI）常駐達喀爾記者夏洛特（Charlotte IDRAC）的採訪中表示，現已到了對桑戈爾展開重新研究的時刻。儘管已經說了很多，但依然存在有空缺。就是因為有這種距離，學者們想要以客觀的態度重新去閱讀和理解桑戈爾。

--塞內加爾的一批學者正在重新整理桑戈爾思想-

參加這一項目的塞內加爾達喀爾大學的當代歷史學家蘇博士(Dr. Sow)也接受了本台法廣（RFI）常駐達喀爾記者夏洛特（Charlotte IDRAC）的採訪。他對桑戈爾做出如下的描述：

Chronique francophonie 2023.05.12 Nicolas Episode 029 - renouveler le regard sur Senghor Trad 02 Historien Sow （UCAD） au micro de RFI Dakar IDRAC

Chronique francophonie 2023.05.12 Nicolas Episode 029 - renouveler le regard sur Senghor Trad 02 Historien Sow au micro de RFI Dakar IDRAC 尼古拉

“這是一位十分複雜的人物，即民主又專橫。他和法蘭西之間關係也是如此。人們會同時認為，他是法國在非洲的人物，但桑戈爾的其它文獻顯示，這是一位激進的人士，也類似所有的泛非主義人士。這就引出了對其開展研究的興趣。”

法文資料顯示，獨立後的塞內加爾共和國首任總統塞達爾·桑戈爾（Léopold Sédar Senghor），也是一位詩人、作家和文化理論家。他在塞內加爾執政長達二十年之久（1960年至1980年），被廣泛認為是非洲二十世紀最重要的知識分子之一。塞達爾·桑戈爾（Léopold Sédar Senghor）是一名天主教徒。

RFI Image Archive / francophonie: Léopold Sédar Senghor (1906-2001) est catholique. Ici, la dernière demeure de Léopold Sédar Senghor, au cimetière de Bel-Air à Dakar au Sénégal. © Théa Olivier / RFI

各位聽友和網友，以上是法國國際廣播電台RFI中文[法語世界]專欄（Cultures francophonie）的第28集節目，法國和非洲學界重新思考法語圈機構創始人之一、獨立後的塞內加爾國父桑戈爾（Léopold Sédar Senghor 1906-2001）對人文歷史的重要貢獻。

cultures francophonie 12-05-2023 法語世界 Episode 029- 法語圈:圍繞桑戈爾的新觀察

cultures francophonie 12-05-2023 法語世界 Episode 029- Renouveler le regard sur Senghor 尼古拉

感謝本台法廣（RFI）駐塞內加爾首都達喀爾通訊員夏洛特（Charlotte IDRAC）的實地採訪，和音像資料室（Sonothèque）協助，及Diégo的技術合作。謝謝您的忠實收聽。我們在下一集節目的時間段里再見。

（翻譯和編輯：RFI法廣電台 尼古拉）

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