戛納電影節市場：獨立電影公司樂觀 流媒體放緩步伐

戛納電影節市場

戛納電影節可能因其浮華和魅力而成為頭條新聞，但作為世界上最大的電影版權買賣盛會，它對該行業的重要性是無與倫比的。隨着流媒體 Netflix 時代開始趨於平緩，觀眾開始在大流行後重新回到電影院，獨立電影公司面臨著因流媒體服務的進入而顛覆的市場，在今年的戛納電影節上表現出一些樂觀情緒。

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據路透社，大約 12,500 名以某種形式參與購買、銷售或製作電影的行業專業人士出現在市場上，展出了近 4,000 部電影和項目，並完成了價值數億美元的交易。儘管買家在全球經濟不穩的情況下對採購量持謹慎態度，但他們出現在電影節上並很活躍——總部位於美國的 XYZ 電影公司的國際收購主管托德布朗表示，他預計這一趨勢將持續下去。

《好萊塢報道》（Hollywood Reporter）電影記者斯科特•羅克斯伯勒（Scott Roxborough）告訴路透社：“我認為今年的電影市場會非常繁忙，因為一方面有編劇罷工，所以人們會擔心如果他們現在不買電影，那麼現在的電影已經寫好並且可以在接下來的幾個月內拍攝，如果作家的罷工持續更長時間，製作新電影可能會出現問題。所以這是一方面方面。此外，市場也發生了某種轉變，大型流媒體公司Netflix、亞馬遜等已經開始減少對電影的投資，不再購買那麼多的獨立電影，不再購買獨立電影的所有版權等等。在過去的幾個月里，電影票房的戲劇業務在美國和國際上很多國家已經強勢回歸。因此，購買電影的人在那裡看到了真正的正增長業務。所以這是非常非常令人鼓舞的，而且我認為，這將帶來更多的業務，更多的人會在這個市場上購買更多的電影並支付更多的錢，甚至比過去三，四年，甚至五年都要多。”

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03:36 戛納電影節也是最大的電影市場之一 Vianney Le Caer/Invision/AP - Vianney Le Caer