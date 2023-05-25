美國譴責中國支持的大規模網絡入侵滲透其 “關鍵基礎設施”

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美國及其西方盟國周三（5月24號）指責一個中國支持的 "網絡行為者 "悄悄地滲透到美國的 "關鍵基礎設施"，並警告說，類似的攻擊可能發生在全世界。中國周四指責“五眼聯盟”發動了一場 "造謠運動"。

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據法新社報道，美國、加拿大、英國、澳大利亞和新西蘭的網絡安全當局在一份聯合公告中警告說，“有一個活動組織 "與 "一個來自中華人民共和國的國家支持的網絡行為者，也被稱為“伏特颱風 "有關。報告稱，"這種活動影響到美國關鍵基礎設施部門的網絡"，進行攻擊的實體 "可能會在全球範圍內應用同樣的技術（......）"。

在一份單獨的聲明中，總部設在美國的微軟公司表示，“伏特颱風”自2021年中期以來一直很活躍，除其他外，還針對美國在太平洋上的一個主要軍事基地——關島的關鍵基礎設施。微軟警告說，該活動有可能 "在未來的危機中破壞美國和亞洲地區的關鍵通信基礎設施"。路透社報道，這是已知針對美國關鍵基礎設施的最大網絡間諜活動之一。 《紐約時報》報道稱，關島是美軍在亞太的核心基地，若通訊能力因此受阻，恐嚴重影響美國應對台海危機。

根據西方安全機構的說法，這些攻擊中使用的戰術之一是所謂的 "寄生攻擊"（LotL）戰術，即攻擊者利用他們所針對的系統的功能和工具進入內部而不留任何痕跡。專家表示 一旦進入，入侵者可以竊取信息，"但這也使他們有機會在稍後階段進行破壞性的行動。

微軟方面表示，"觀察到的行為表明，威脅的實施者打算進行間諜活動，並儘可能長時間地保持對（基礎設施）的訪問不被發現。”微軟稱，該黑客組織的目的主要是為了情報搜集與潛伏發展，以便在未來發生危機事件時，有能力破壞美國和亞洲地區之間的關鍵通訊基礎設施，但目前還沒有證據表明已經發動了任何破壞性攻擊。相反，該組織更希望在不被偵測到的情況下，“儘可能長時間地執行間諜活動並保持訪問權限”。

據微軟稱，伏特颱風試圖通過小型企業和遠程辦公人員中受感染的網絡設備，包括路由器、防火牆和虛擬專用網絡（VPN）路由流量，混入正常的網絡活動。

微軟周三公布了代碼的詳細信息，使企業用戶、製造商和其他人能夠進行檢測並予以刪除。

美國網絡安全和基礎設施安全局局長Jen Easterly也對伏特颱風發出警告。指出"多年來，中國一直在世界各地開展行動，從關鍵基礎設施組織中竊取知識產權和敏感數據。她認為沃爾颱風 "表明中國正在使用非常複雜的手段來攻擊我們國家的關鍵基礎設施"，它的發現 "將使網絡防禦者更好地了解如何檢測和減輕這種惡意活動"。

法新社引述美國網絡安全公司麥迪安（Mandiant）一分析師說，中國和俄羅斯長期以來一直以關鍵基礎設施為目標，但沃爾颱風讓人們更好地了解中國黑客的操作方式。他說："中國的網絡威脅者在他們的同行中是獨一無二的，因為他們不經常採用破壞性和顛覆性的網絡攻擊。他說，西方國家披露沃爾颱風的行動，"是一個難得的機會，可以調查和準備應對這種威脅"。

中國外交部發言人毛寧周四在記者招待會上反駁說這是一場“造謠運動”，他說："很明顯，這是一場由美國發起的五眼國家集體造謠運動，目的是地緣政治。“

神秘的計算機代碼

據紐約時報報道，2月，美國在南卡羅來納州海岸擊落了中國的間諜氣球，就在FBI對氣球上的設備展開檢查的前後，美國情報機構和微軟發現了一個令他們更為擔憂的入侵者：在關島和美國其他地方的電信系統里，冒出神秘的計算機代碼。

微軟稱，該代碼是由一個中國政府黑客組織安裝的，這引起了人們的警覺，因為關島擁有太平洋港口和龐大的美國空軍基地，如果台灣遭到入侵或封鎖，那裡將成為美國軍事反應的核心。該行動非常隱蔽，有時通過家庭路由器和其他常見的消費類物聯網設備進行，使入侵更加難以追蹤。

澳大利亞CyberCX的首席戰略官、澳大利亞網絡安全中心前主任Alastair McGibbon說："這就是他所稱的低速和緩慢的網絡活動。"這就像有人穿着迷彩服，拿着一把狙擊槍。你看不到他，他不在那裡。”

這位專家解釋說：“一旦進入，入侵者可以竊取信息”......但這也使他們有機會在稍後階段進行破壞性的行動。" 他警告： "一個有決心，花時間進入系統的人。這真的可以造成災難性的破壞。" 特別是，攻擊者可以使用合法的管理工具來滲透系統並插入惡意腳本或代碼。這種類型的入侵比那些使用惡意軟件的入侵要有效得多，因為後者更容易被發現。

該行動的目標據報是 "通信、工業、公用事業、運輸、建築、海事、政府、信息技術和教育部門"。

微軟方面則也表示，"觀察到的行為表明，威脅的實施者打算進行間諜活動，並儘可能長時間地保持對（基礎設施）的訪問不被發現。”

據微軟稱，伏特颱風試圖通過小型企業和遠程辦公人員中受感染的網絡設備，包括路由器、防火牆和虛擬專用網絡（VPN）路由流量，混入正常的網絡活動。