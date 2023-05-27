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法國女導演《墜樓死亡的剖析》獲金棕櫚大獎 戛納史上第三個女性金棕櫚獎
第76屆戛納國際電影節周六落下帷幕，當晚公布了獲獎名單。法國女導演茹斯汀·特里葉（Justine Triet）憑藉其影片《墜樓死亡的剖析》獲得了金棕櫚大獎，這是戛納史上第三次女性導演獲得金棕櫚獎。
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以下是第76屆戛納國際電影節的獲獎名單：
金棕櫚獎：茹斯汀·特里葉的《墜樓死亡的剖析》（法國）。
評委會大獎：喬納森-格雷澤的《利益區域》（英國）
最佳男演員將：維姆-文德斯（Wim Wenders）影片《完美的日子》中的男主角役所浩二（日本）
最佳女演員獎：努里-比格 錫蘭（Nuri Bilge Ceylan）執導的《枯草》中女主角Merve Dizdar（土耳其）。
最佳導演獎：《法式火鍋》(法國) 導演陳英雄
最佳編劇獎：坂本勇二：是枝裕和執導影片《怪物》的編劇（日本）
評審團獎：阿基-考里斯馬基的《枯葉》（芬蘭）
短片金棕櫚獎：Flóra Ana Buda的《27》（匈牙利）
特別短片獎：Gunnur Martinsdottir Schlüter的《遠》（冰島）
金攝影機獎（導演首部）：範天安的《金蝴蝶樹》（越南）