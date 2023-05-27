法國， 戛納電影節，女性

法國女導演《墜樓死亡的剖析》獲金棕櫚大獎 戛納史上第三個女性金棕櫚獎

第76屆戛納國際電影節周六落下帷幕，當晚公布了獲獎名單。法國女導演茹斯汀·特里葉（Justine Triet）憑藉其影片《墜樓死亡的剖析》獲得了金棕櫚大獎，這是戛納史上第三次女性導演獲得金棕櫚獎。

法國導演茹斯汀·特里葉的《墜樓死亡的剖析》海報 © 戛納電影節官網